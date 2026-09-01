Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-ar fi încheiat colaborarea cu Gaziantep 

Antrenorul român Mirel Rădoi şi oficialii clubului turc Gaziantep au încheiat de comun acord colaborarea dintre cele două părţi, tehnicianul român rezistând doar şapte etape pe banca tehnică a grupării din Super Lig.

Cu Mirel Rădoi pe bancă, Gaziantep a înregistrat o victorie, un egal şi cinci înfrângeri, astfel că rezultatele nu puteau fi de partea tehnicianului român, însă nici antrenorul nu a fost mulţumit de condiţiile oferite, astfel că relaţia dintre cele două părţi nu putea avea decât un singur deznodământ.

Deşi a încheiat sezonul precedent în genunchi, cu patru înfrângeri pe linie, Gaziantep a avut un început rezonabil de sezon 2026-2027, trupa lui Mirel Rădoi obţinând patru puncte din trei etape, 1-1 cu Alanyaspor, 1-0 la Eyupspor şi 1-2 cu Rizespor.

Însă există informaţii care arată că Mirel Rădoi şi-a dat seama că nu poate ridica nivelul echipei cu jucătorii puşi la dispoziţie de conducerea clubului şi cum transferurile de top nu au mai venit, antrenorul român a acceptat despărţirea de gruparea turcă.

Articolul continuă după reclamă

Gaziantep a investit doar 150.000 de euro în vară, în aducerea jamaicanului Trivante Stewart, de la Maccabi Haifa, şi a mai adus gratis fotbalişti precum Florin Ştefan, de la Universitatea Craiova, Ulrich Meleke, de la Al Bataeh, sau Halil Dervişoglu, de la Galatasaray Istanbul.

Orientativ, Galatasaray Istanbul a cheltuit 66,6 milioane de euro pentru transferurile din vară, Fenerbahce Istanbul a cheltuit 99,17 milioane de euro, iar Beşiktaş Istanbul a cheltuit 72 de milioane de euro. Până şi nou-promovatele şi-au permis să cheltuie mai mulţi bani pe achiziţii. Amed SK a cheltuit peste nouă milioane de euro, iar Erzurumspor a cheltuit 1,5 milioane de euro, în timp ce Corum FK a investit 2,2 milioane de euro doar în aducerea lui Andrei Borza, de la Rapid Bucureşti, actuala echipă a fostului giuleştean spărgând banca pentru investiţii totale de aproape 25 de milioane de euro în achiziţionarea de jucători în vara acestui an.