Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la întâlnirea internaţională a tinerilor ortodocşi (ITO 2026), la Catedrala Naţională, care îşi redeschide porţile cu acest prilej.

Participarea preşedintelui Nicuşor Dan la întâlnirea internaţională a tinerilor ortodocşi (ITO 2026) va avea loc la ora 10.00, la Catedrala Naţională. Şeful statului va susţine o alocuţiune în cadrul evenimentului. Catedrala Naţională îşi redeschide porţile pentru credincioşi în cadrul Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi (ITO 2026), care are loc la Bucureşti în perioada 31 august – 3 septembrie.

ITO 2026 va aduna pentru patru zile aproximativ 2.400 de tineri cu vârste între 16 şi 35 de ani

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, Catedrala Mântuirii Neamului va găzdui mai multe momente liturgice şi conferinţe. Programul la Catedrala Naţională va începe marţi, 1 septembrie, cu o slujbă de mulţumire pentru începutul Anului Bisericesc, de la ora 10:00, urmată de deschiderea oficială a ITO 2026, la ora 10:30.

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ITO 2026 va aduna pentru patru zile aproximativ 2.400 de tineri cu vârste între 16 şi 35 de ani, din România, diaspora şi alte ţări. Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi a fost lansată în 2014. Ediţiile precedente au fost găzduite de Baia Mare, Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova şi Timişoara, potrivit Basilica.ro.