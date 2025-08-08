Piaţa imobiliară a crescut în iulie. Românii s-au grăbit să îşi cumpere o casă pentru a scăpa de TVA de 21%

TVA mărit de la 9 la 21% i-a determinat pe români să se grăbească să îşi achiziţioneze o locuinţă. În luna iulie, piața imobiliară din România a înregistrat o creștere semnificativă cu 66.013 imobile vândute la nivel național, cu 16.820 mai multe față de iunie și cu 8.992 mai multe comparativ cu iulie 2024.

În luna iulie 2025, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 66.013 imobile, cu 16.820 mai multe față de luna iunie. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna iulie este cu 8.992 mai mare față de perioada similară a anului 2024.

Oraşele în care s-au vândut cele mai multe imobile

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 11.518, Ilfov – 5.264 și Cluj – 3.433. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 47, Caraș Severin – 400, Covasna – 400 și Ialomița – 423, scrie Mediafax.

În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Iași – 1.331, Cluj-Napoca – 1.242 și Constanța – 1.236, iar cele mai puține, în Alexandria – 6, Slobozia – 61 și Giurgiu – 65.

Numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 34.761, cu 4.218 mai mare față de iulie 2024. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 5.706, Mehedinți - 3.170 și Ilfov – 3.090. La polul opus se află județele Covasna – 95, Harghita – 97 și Bistrița-Năsăud – 162.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna iulie 2025, sunt Buzău – 1.224, Mehedinți – 858 și Dolj – 591.

