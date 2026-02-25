Care sunt preţurile la carburanţi pe 25 februarie. Au crescut cu până la 9 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 25 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu până la nouă bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,86 şi 8,04 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,47 şi 8,76 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,18 şi 8,32 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,54 şi 8,87 lei.

Pe de altă parte trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,96 lei.

