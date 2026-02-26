Descinderi la The Buddhist, "Raiul stripteaselui" din Capitală. Patronul clubului: 4 mil. euro din prostituție

Procurorii DIICOT au descins joi la un club de noapte din centrul Capitalei, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, trafic de droguri și spălare de bani. Patronul clubului, Vlad Mădălin Marinescu, ar fi obţinut aproape 4 milioane de euro din activităţi de prostituţie.

Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2018, patru persoane ar fi format în București o rețea de criminalitate organizată la care ar fi aderat ulterior și alți membri. Gruparea ar fi recrutat zeci de tinere, în special persoane vulnerabile, cu situație financiară precară sau fără sprijin familial, pe care le-ar fi exploatat sexual în clubul de noapte The Buddhist din Sectorul 5.

Recrutarea s-ar fi realizat prin intermediul site-ului clubului și al unor anunțuri postate pe rețelele de socializare. Victimele ar fi fost convinse să semneze contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, fiind induse în eroare că vor desfășura activități de dans artistic. Ulterior, li s-ar fi impus să ofere servicii sexuale contra cost clienților pentru a putea obține venituri.

Obligate să își facă "ținta"

Anchetatorii susțin că membrii grupării au instituit un sistem strict de evidență a clienților și a sumelor încasate, care includea penalizări pentru persoanele ce nu atingeau anumite "ținte". De asemenea, ar fi fost exercitate presiuni psihologice, prin reținerea unei părți din câștiguri și obligarea victimelor să accepte un număr tot mai mare de clienți.

Conform cercetărilor, până în februarie 2026, gruparea ar fi obținut venituri de peste 19.5 milioane de lei din exploatarea victimelor. Pentru a ascunde proveniența banilor, suspecții ar fi pus la punct un mecanism de spălare a sumelor, care presupunea transferul acestora prin conturile unei fundații și ulterior către firme controlate de grup, de unde ar fi ajuns în conturile liderilor.

În timpul perchezițiilor, una dintre persoanele vizate a fost prinsă în flagrant având asupra sa 17 doze de substanță susceptibilă a fi cocaină, la scurt timp după ce ar fi vândut o doză. La o altă adresă a fost descoperită o cantitate de aproximativ un kilogram de substanță pulverulentă, posibil același drog.

Audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, acțiunea fiind realizată cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București și Constanța, precum și al jandarmilor. Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.

