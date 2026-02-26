De ce se joacă Putin cu Trump. Zelenski avertizează: Nu toată lumea e pregătită să mănânce ce ne-a gătit Putin

Vladimir Putin "se joacă" cu Donald Trump pentru a tergiversa negocierile de pace, acuză Volodimir Zelenski în cadrul unui interviu pentru televiziunea americană Fox News.

Zelenski respinge sugestiile preşedintelui Donald Trump că Ucraina este cea care blochează procesul de pace şi acuză Rusia că încearcă să tergiverseze discuţiile, pentru a evita să facă concesii.

Zelenski: "Noi am susţinut întotdeauna pacea"

"Noi am susţinut întotdeauna pacea", a declarat Zelenski într-un interviu la Fox News. "Când eşti acasă, în casa ta, pe teritoriul tău, în oraşul tău, bineînţeles că vrei să opreşti războiul", a argumentat el. Întrebat dacă el crede că Vladimir Putin face un fel de joc, Zelenski a răspuns: "Da, cred că da. Da. El trebuie să amâne orice fel de negocieri".

Ucraina este gata să îngheţe conflictul în forma sa actuală, spune Zelenski, propunând un armistiţiu urmat de negocieri. Dar el a repetat că nu va accepta cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze teritoriul pe care armata rusă nu a reuşit să-l cucerească în patru ani de luptă.

Fox News a vorbit cu Zelenski la birourile sale din Kiev, un complex puternic păzit, unde luminile sunt estompate şi saci de nisip sunt aliniaţi pe coridoare. Printre scările mari de marmură şi tavanele înalte, pereţii sunt decoraţi cu portrete gigantice ale soldaţilor, înalte de aproximativ 3,6 metri, notează televiziunea apropiată lui Donald Trump.

Zelenski l-a invitat pe Trump la Kiev

Vorbind la o zi după ce conflictul a intrat în al cincilea an, Zelenski a recunoscut că unii ucraineni sunt obosiţi de război. Dar el a spus că propunerile de pace de până acum sunt puternic înclinate în favoarea cererilor Rusiei. "Toată lumea vrea pace şi mulţi oameni sunt obosiţi", a spus liderul ucrainean. "Dar credeţi-mă, nu toată lumea este pregătită să mănânce ce ne-a pregătit Putin", a adăugat el.

Totodată, Zelenski l-a invitat pe Donald Trump la Kiev. "Va vedea rezultatul atacurilor. Şi va vedea cum trăieşte cu adevărat naţiunea. Nu doar supravieţuieşte. Rusia nu a putut şi nu poate să ne ocupe. Ei nu au câştigat, iar pentru noi este o victorie. Ne-am apărat independenţa şi libertatea", a spus el. "Ei nu au schimbat ţara. Ei nu au schimbat steagul nostru. Sunt sigur că Rusia a recunoscut, recunoaşte cu adevărat acum, că a fost o mare greşeală", a conchis Zelenski.

