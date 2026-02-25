Meciuri trucate şi pariuri ilegale - este ancheta care zguduie fotbalul. Mascaţii au intervenit în forţă în casele unor fotbalişti şi finanţatori bănuiţi că au câştigat aproape un milion de lei în câteva luni din blaturi. Procurorii au chemat la audieri un dublu campion cu FCSB şi un apropiat al lui Florin Salam.

Fotbalişti, finanţatori şi oameni influenţi din sport ar fi stabilit rezultatul unor meciuri încă de la vestiare, spun procurorii. La blaturi ar fi participat inclusiv Gabi Matei, care a câştigat de două ori campionatul cu FCSB. Aceasta este doar una dintre cele 34 de adrese la care mascații au descins în această dimineață. În total, polițiști din șase județe, alături de cei din Capitală, s-au mobilizat pentru a ridica cele 21 de persoane implicate în rețea și pentru a le duce la audieri.

"Ar fi pariat atât în agenţii, cât şi în mediul online cunoscând dinainte rezultatele partidelor. În urma acestor activităţi, a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 840.000 lei", a declarat Laura Antimiu, purtător de cuvânt IPJ Prahova. Meciurile trucate ar fi fost organizate de echipa de liga a treia CS Păuleşti din Prahova. Mai mulţi oameni de afaceri, printre care Lucian Blaga şi Alexandru Andrei Cristescu, soţul nepoatei lui Florin Salam, au intrat în vizorul anchetatorilor după ce ar fi ajutat financiar clubul de fotbal. Din cei 21 de martori, 6 s-au transformat în suspecţi după audieri.

Fostul antrenor al echipei, iordanianul Fadi Haddad, a declanşat scandalul după un meci din sezonul trecut. "Au venit oamenii care băgau bani la echipă, pe teren, înainte să anunţ primul 11, au ieşit şi mi-au spus că din punctul lor de vedere stăm bine în clasament, că dacă putem să facem echipa diferit şi să încercăm să lăsăm meciul astăzi. Şi eu am refuzat", a declarat Fadi Haddad, fost antrenor CS Păuleşti. Antrenorul a sesizat comisia de integritate de la Federaţia de Fotbal şi Poliţia, apoi a demisionat. Clubul Sportiv Păuleşti este în administrarea primăriei, iar primarul susţine că nu ştie nimic despre finanţări private şi meciuri trucate.

"Îl conduce un preşedinte care a fost şi el percheziţionat astăzi, atât el, cât şi antrenorul secund pe care l-am avut la clubul sportiv. Fiecare îşi apără pielea", a declarat Sandu Tudor, primar Păuleşti. În urmă cu două săptămâni, preşedintele Federaţiei de Fotbal anunţa, însă, arestări. "Clar se pariază, clar avem probleme cu trucarea anumitor meciuri şi implicit cu parierea pe propriile meciuri ale unor echipe. Aceleaşi reţele de infractori din trafic de droguri, spălare de bani, prostituţie, le regăseşti conectate aici", a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române Fotbal.

Procurorii au ridicat de la percheziţii mai multe telefoane, laptopuri, inclusiv bilete de pariuri sportive. Conform Codului Penal, fotbaliştii pot fi acuzaţi de manipularea competiţiilor sportive şi riscă închisoarea. Pe plan sportiv, pot fi suspendaţi şase luni şi amendaţi cu 50.000 de lei.

