Video Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€

Mașina de protocol folosită de fostul președinte Klaus Iohannis pe vremea când era primar al Sibiului s-a vândut la licitație pentru 9.500 de euro. Prețul de pornire a fost de numai o mie de euro pentru autoturismul fabricat în 2005, cu scaune încălzite și climatizare automată.

de Redactia Observator

la 25.02.2026 , 13:48
Primăria Municipiului Sibiu, prin Casa de Licitaţii A10 by Artmark, a scos la licitaţie maşina de protocol condusă de preşedintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI. Autoturismul a avut un preţ de pornire de 1.000 de euro. Autoturismul folosit rar de fostul primar și președinte a fost scos la vânzare de Primăria Sibiu în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol.

Licitaţia pentru maşina de protocol a fostului preşedinte a fost inclusă în selecţia evenimentului "Time to Bid - Licitaţia de Ceasuri & Accesorii de Lux", programat pentru 24 februarie, de la ora 18:00.

