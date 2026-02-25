Mașina de protocol folosită de fostul președinte Klaus Iohannis pe vremea când era primar al Sibiului s-a vândut la licitație pentru 9.500 de euro. Prețul de pornire a fost de numai o mie de euro pentru autoturismul fabricat în 2005, cu scaune încălzite și climatizare automată.

Primăria Municipiului Sibiu, prin Casa de Licitaţii A10 by Artmark, a scos la licitaţie maşina de protocol condusă de preşedintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI. Autoturismul a avut un preţ de pornire de 1.000 de euro. Autoturismul folosit rar de fostul primar și președinte a fost scos la vânzare de Primăria Sibiu în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol.

Licitaţia pentru maşina de protocol a fostului preşedinte a fost inclusă în selecţia evenimentului "Time to Bid - Licitaţia de Ceasuri & Accesorii de Lux", programat pentru 24 februarie, de la ora 18:00.

