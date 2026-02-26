O fotografie cu Stephen Hawking alături de două femei în bikini, inclusă în dosarele anchetei privind Jeffrey Epstein, a stârnit controverse în presa britanică. Potrivit The Telegraph, cele două femei erau îngrijitoarele de lungă durată ale savantului, iar familia acestuia respinge categoric orice insinuare privind un comportament nepotrivit.

Cele două femei în bikini care apar alături de Stephen Hawking într-o fotografie inclusă în dosarele Epstein erau îngrijitoarele sale pe termen lung, relatează The Telegraph.

În respectiva imagine, regretatul fizician britanic este îmbrăcat și stă pe un șezlong, între două femei care poartă bikini și țin în mână cocktailuri tropicale. Fotografia a fost realizată în 2006, în timpul unui simpozion științific organizat la hotelul Ritz Carlton din St Thomas, Insulele Virgine Americane, unde Hawking a susținut un discurs despre cosmologia cuantică.

O sursă apropiată familiei lui Stephen Hawking a declarat că cele două femei, ale căror fețe sunt cenzurate în fotografie, erau îngrijitoarele sale obișnuite, pe termen lung, care îl însoțiseră din Marea Britanie.

Acesta este menționat de 250 de ori în documente și a mai apărut anterior în alte fotografii realizate pe insula lui Epstein, inclusiv la un grătar, în martie 2006, precum și într-o croazieră și într-un tur cu submarinul alături de o femeie blondă neidentificată. Se spune că Epstein ar fi plătit pentru modificarea submarinului pentru profesorul britanic, care nu mai fusese niciodată sub apă.

Hawking a fost unul dintre cei 21 de oameni de știință care au vizitat Little Saint James, insula finanțatorului controversat, cu cinci luni înainte ca Epstein să fie pus sub acuzare pentru solicitarea de prostituție de la o minoră.

Un purtător de cuvânt al familiei Hawking a declarat: "Profesorul Hawking a adus unele dintre cele mai mari contribuții la fizică în secolul al XX-lea (...). Orice insinuare privind un comportament nepotrivit din partea sa este greșită și complet exagerată."

Dorința lui Epstein de a dezvolta relații cu oameni de știință este bine documentată. Mai mulți academicieni proeminenți apar în dosare, însă nu sunt acuzați de fapte ilegale.

