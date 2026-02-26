Antena Meniu Search
De ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro

Când trebuie să te descurci cu 1.000 de euro pe lună la pensie (şi nu numai), viaţa în Europa de Vest nu e deloc uşoară. Chiria, utilitățile, mâncarea și asigurările medicale consumă aproape tot bugetul. Însă cu aceeași sumă poţi duce un trai mult mai decent în alte părți ale lumii, unde costul vieții este considerabil mai scăzut, în unele cazuri chiar cu până la 60% mai mic.

de Iulia Iancu

la 26.02.2026 , 10:58
Pensionarilor francezi li se recomandă să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro - Shutterstock

În contextul valului de scumpiri din Europa de Vest, o publicaţie din Franţa a analizat în ce ţări o pensie de 1.000 de euro mai poate asigura un trai liniştit. România și Georgia sunt printre destinațiile preferate pentru pensionarii care caută un trai mai accesibil. Serviciile, alimentele și transportul sunt semnificativ mai ieftine comparativ cu Franța sau Germania.

Există însă și reversul medaliei. Un trai mai ieftin nu rezolvă toate problemele: bariera lingvistică, birocrația, integrarea în comunitate, variațiile de preț în funcție de sezon și calitatea inegală a serviciilor pot fi provocări neașteptate. "Costul chiriei e foarte accesibil. Dar când trebuie să rezolvi o problemă administrativă, realizezi rapid că nu mai ești acasă", a declarat un pensionar care a lăsat în urmă Franţa. 

Pentru cei care visează la soare, Grecia este o opţiune atractivă. Costul vieții este, în medie, cu 20 - 30% mai mic decât în Franța, iar într-un oraș mai mic sau pe o insulă mai puțin cunoscută, o persoană singură poate trăi decent cu aproximativ 1.000 de euro pe lună. Și Turcia este o variantă de luat în calcul, cu menţiunea că costul vieţii, în oraşe precum Istanbul, diferă de la un cartier la altul. 

În Asia, Thailanda este adesea percepută drept un paradis accesibil, cu un cost al vieții mult mai mic decât în Europa. Însă condițiile pentru obținerea vizei de către pensionari sunt mai stricte, iar venitul minim cerut depășește, de regulă, 1.000 de euro lunar. Şi Malaezia și Vietnam sunt menţionate în acest top.

În America Latină, Ecuador, Mexic și Panama sunt printre destinațiile luate în calcul de pensionarii europeni. Cheltuielile zilnice pot fi considerabil mai mici, însă orașele foarte turistice, precum Cancun, pot avea prețuri apropiate de cele occidentale.

Iulia Iancu
Iulia Iancu Like
franta pensie facturi chirii
