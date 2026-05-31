Unii au forţat vara, în ciuda unei zile în care norii s-au cam jucat cu soarele. Plajele şi piscinele exterioare s-au deschis ieri şi au dat semnalul că începe sezonul de bronz urban.

Nisipul proaspăt nivelat, umbrelele cu aer de vacanţă şi muzica au atras oamenii la piscine încă de la primele ore ale dimineţii.

"Am vrut astăzi să mergem la mare, doar că ne-am amintit de acest loc minunat lângă casa noastră. Am intrat în piscină, apa este foarte caldă, este foarte, foarte frumos.

"Am venit să ne relaxăm, este o atmosferă foarte frumoasă şi este mai bine decât la mare, mai aproape"

"Abia am ajuns şi ne bucurăm... Mă simt ca într-o vacanţă la plajă, ca în Egipt sau Mexic"

"Eu am venit de la munte, eu pe bune am venit în căutarea vremii la Bucureşti că am auzit că e mai cald", spun oamenii.

După prânz au început să apară şi cocktailurile colorate - cu sau fără alcool. Piscinele pregătesc în weekenduri petreceri tematice pentru adulţi şi copii.

"Preţurile pornesc de la 60 de lei pentru copii în zona destinată familiei şi ajung pâmnă la 217 lei pentru acces în toate zonele, cu 40 de activităţi incluse şi pentru o zi întreagă", spune Andrada Seitan.

Vara a venit deja şi pe o plajă urbană din cartierul Băneasa.

"Sunt din Bucureşti şi-mi place foarte mult aici pentru că mă bălăcesc în apă şi să mă joc în gonflabile"

"Sunt din Nothingham, suntem aici în vacanţă pentru un weekend prelungit. Este foarte relaxant, muzică bună, plăcut!", spun oamenii.

Aici poţi să practici şi sporturi nautice incluse în preţul biletului.

"Avem nişte culoare despărţitoare pentru zona sporturilor nautice unde sunt mai multe activităţi: caiac, paddleboard. Copii sub 14 ani trebuie să fie însoţiţi de un adult şi să-şi pună o vestă de siguranţă", spun reprezentanţii.

Accesul costă 40 de lei pe oră sau 175 de lei pe zi. Elevii şi studenţii au tarif redus - 120 de lei.

