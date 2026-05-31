Cod galben de ploi, vijelii şi grindină în mai multe regiuni din ţară. Zonele vizate de furtuni

ANM a emis mai multe informări şi atenţionări de Cod galben de vreme rea, valabile duminică şi luni. Meteorologii anunţă intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, ploi torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi grindină în mai multe regiuni.

de Larisa Andreescu

la 31.05.2026 , 10:04
Duminică, 31 mai, până la ora 21:00, vântul va sufla cu putere mai ales în centrul şi sud-vestul ţării, unde rafalele vor ajunge în general la 45-55 km/h. În zona montană înaltă, vântul poate atinge 60-80 km/h. Tot duminică, după-amiază şi seara, sunt aşteptate averse, descărcări electrice, vijelii şi grindină în zona Carpaţilor Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei şi în Muntenia. Pe arii restrânse, cantităţile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp.

Cod galben de vânt şi furtuni

Tot duminică, între orele 10:00 şi 21:00, este în vigoare o atenţionare cod galben de vânt pentru sudul Banatului şi sud-vestul Olteniei. În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

De luni, 1 iunie, ora 12:00, până marţi, 2 iunie, ora 10:00, meteorologii anunţă un nou cod galben de instabilitate atmosferică accentuată şi cantităţi însemnate de apă. Zonele vizate sunt Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei şi al Dobrogei, precum şi sud-vestul Moldovei.

În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină. Cantităţile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe spaţii mici pot fi de 40-50 l/mp, mai ales în intervale scurte de timp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, şi în restul ţării. 

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

