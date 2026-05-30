Repubblica: Italia trimite 100 de militari ai Forţelor Aeriene în România, după incidentul de la Galaţi

Italia trimite aproape 100 de militari ai Forțelor Aeriene în România, pe fondul tensiunilor generate de incidentul cu drona căzută în zona Galați. Potrivit presei italiene, autoritățile de la Roma pregătesc o misiune militară care va include și avioane de vânătoare, însă informațiile nu au fost confirmate oficial.

Informația care nu este confirmată de oficialii de la Roma a fost oferită de surse citate de jurnaliștii italieni de la Repubblica.

Italienii pregătesc o misiune militară în România, potrivit surselor citate de Repubblica. Se pare că misiunea era programată, dar termenul va fi decalat, având în vedere situația creată de atacul cu drona de la Galați.

Șefa guvernului italian Giorgia Meloni a condamnat ferm incidentul în care a fost implicată drona rușilor.

Ca urmare, Ministerul Apărării din Italia a început să pregătească misiunea în România. Militarii vor pleca spre România peste două săptămâni, pe 15 iunie, iar misiunea va ține cel puțin o lună.

Sursele mai spun că operațiunea va implica puțin sub o sută de membri ai Forțelor Aeriene Italiene, care vor merge în România însoțiți de mai multe avioane de vânătoare.

