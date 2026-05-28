Românii fac slalom printre prețuri și scumpiri. Transformăm vânătoarea de reduceri în sport național. Ca să țină piept inflației, șase din zece nu mai fac cumpărăturile din acelaşi magazin. În medie, merg prin patru magazine ca să bifeze o listă de cumpărături.

"Studiez piața, pentru că vezi un produs, o bere într-un loc 5 lei, în același loc 7,5 lei. Românul se uită, asta e", spune un client.

Înainte să plece la cumpărături, românii verifică aplicațiile, cataloagele și site-urile cu promoții. Apoi își împart lista: lactatele dintr-un magazin, carnea din altul, detergentul sau cafeaua de unde găsesc cele mai consistente reduceri. Fac mai multe drumuri ca să plătească mai puţin.

Cum au ajuns reducerile să dicteze lista de cumpărături

"O reclamă am văzut la TV și imediat m-am dus și am luat. fasole 7 lei kilogramul, merg imediat să iau un săculeț. Mă uit unde e mai ieftin și cum mă pot încadra", spune un client.

"Am identificat un comportament destul de diferit față de anii trecuți: 60% dintre români preferă să fragmenteze coșul de cumpărături, adică să își facă cumpărăturile în mai multe magazine, nu într-un singur lanț, considerând că așa găsesc produsele la promoție și îi ajută să economisească", a declarat Cătălin Pațachia - manager companie retail marketing.

Un studiu realizat în opt țări de pe continent arată că românii sunt unii dintre cei mai atenți europeni în privinţa prețurilor.

Am urmărit şi noi promoțiile din două supermarketuri și am cumpărat doar produsele cu cele mai mari reduceri. În primul magazin am plătit 52 de lei pentru legume, lactate și carne de porc și am economisit 21 de lei. În al doilea, apa, cafeaua, detergentul și dulciurile au costat 193 de lei, cu aproape 100 de lei mai puțin decât la preț întreg.

Toate aceste produse, la prețul lor întreg, ar fi costat peste 360 de lei. Urmărind doar promoțiile din magazine, am plătit sub 250 de lei. O economie de 120 de lei pentru coșul esențial de cumpărături.

Tendința de a face cumpărăturile din mai multe magazine, în funcţie de reduceri, este alimentată de inflație, creșterea costului vieții și nevoia de a economisi.

"Oamenii cheltuie mai puțin și deja, dacă ne uităm în multe zone, firmele au început deja să se întreacă în discounturi, oferte speciale, caută soluții ca măcar să vândă ceva", a declarat Adrian Asoltanie, economist.

Acelasi studiu arată că mai mult de jumătate dintre români preferă produsele aflate la promoție sau cu cele mai mari reduceri, iar aproape jumătate reduc cumpărăturile care nu sunt de strictă necesitate.

Georgiana Pocol

