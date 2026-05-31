Un influencer francez, fan PSG, a avut parte de o coincidenţă greu de imaginat: şi-a făcut bagajele pentru finala Champions League cu Arsenal, a plătit biletul la meci, avionul şi cazarea, dar a ajuns în România, nu în Ungaria. În loc să fie pe stadionul din Budapesta, unde echipa lui a câştigat trofeul, suporterul s-a trezit la Bucureşti şi a recunoscut pe TikTok că a încurcat destinaţia.

Un influencer francez a vrut să ajungă la finala PSG-Arsenal, dar s-a trezit în Bucureşti - @anande_sb via TikTok

Finala Champions League dintre PSG şi Arsenal trebuia să fie seara perfectă pentru un suporter francez al campioanei din Ligue 1. Tânărul îşi pregătise deplasarea, cumpărase bilet la meci, bilet de avion şi îşi rezervase cazare, însă o singură greşeală i-a dat peste cap toată aventura: în loc de Budapesta, a ajuns la Bucureşti.

Într-un videoclip pe contul său de TikTok, francezul şi-a recunoscut gafa: "Am greşit destinaţia". În loc să ajungă în capitala Ungariei, acolo unde se disputa meciul, fanul PSG s-a trezit în capitala României, la peste 800 de kilometri de stadion.

Internetul a râs de gafa suporterului

Povestea a stârnit mii de reacţii pe internet. Mulţi utilizatori ai reţelei s-au amuzat de confuzia dintre Bucureşti şi Budapesta, iar comentariile au curs imediat.

"Nu şi-a dat seama că e ceva greşit când a văzut că nu mai e niciun alt fan în avion?", a scris un utilizator. Altul a glumit: "Profesorul lui de geografie sigur e foarte dezamăgit". Printre reacţiile virale s-a numărat şi una care a rezumat perfect situaţia: "Din greşeală, şi-a cumpărat o vacanţă".

Pentru fanul francez, însă, aventura nu a avut finalul dorit. În timp ce el îşi petrecea ziua la Bucureşti, PSG juca la Budapesta finala cu Arsenal.

PSG a câştigat trofeul, fanul a pierdut lupta cu geografia

Pe teren, PSG a avut parte de o seară memorabilă. Arsenal a deschis scorul după doar şase minute, prin Kai Havertz, însă parizienii au egalat în minutul 65, prin Ousmane Dembele, din penalty. După 120 de minute, scorul a rămas 1-1, iar finala s-a decis la loviturile de departajare, unde PSG s-a impus cu 4-3.

Victoria a adus încă un trofeu Champions League pentru clubul francez, dar şi una dintre cele mai comice poveşti ale finalei. În timp ce fanii PSG sărbătoreau la Budapesta, un suporter al echipei a devenit celebru fără să ajungă măcar la meci.

Confuzia dintre Bucureşti şi Budapesta nu este nouă pentru străini, dar rar a costat atât de mult. În cazul suporterului francez, greşeala a însemnat bani pierduţi, o finală ratată şi o celebritate neaşteptată pe internet.

