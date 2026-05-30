Imagini ca de război în blocul peste care s-a prăbuşit drona rusească la Galaţi. Observator a filmat distrugerile provocate de cele 30 de kilograme de explozibil pe care le avea aparatul de zbor şi a descoperit poveşti incredibile ale supravieţuitorilor. La patru ani de la izbucnirea războiului, după ce a conştientizat pericolul rusesc, Armata Română a semnat contracte pentru sisteme anti-dronă.

"Suntem la etajul al 10-lea, în camera tehnică, exact în locul unde a lovit drona. Aici se văd cel mai bine urmările impactului. Fierul beton încă se vede. Aici este un zid cu o structură de rezistenţă de 40 de centimetri. Cel mai probabil structura de rezistenţă foarte puternică a blocului a făcut să nu fie pagubele mult mai mari", a transmis reporterul Observator Sonia Simionov.

Experţii în construcţii au confirmat: structura de rezistenţă nu a fost afectată, iar locatarii din apartamentul distrus. O mamă şi fiul ei de 14 ani se pot întoarce acasă după ce vor fi externaţi şi când sunt gata reparaţiile.

Doi studenţi au scăpat ca prin urechile acului. Erau la Bucureşti în noaptea exploziei.

Reporter: Înţeleg că staţi la etajul 10?

Studentă: Da, la apartamentul 79, adică fix lângă, unde s-a produs explozia. Ne-au salvat examenele iubitului meu.

Student: Mare noroc am avut că nu am trăit asemenea traumă.

Cu traume au rămas, însă, zeci de locatari din blocul peste care s-a prăbuşit drona rusească.

"Acum orice aud sau văd ceva, mă furnică. Să vină Ro-Alert-ul în momentul acesta, iar în patru minute să te trezeşti cu bombă deasupra. Nici nu ai timp să sari din pijamale. Aceasta este cea mai mare durere", a mărturisit Costel Patriche, preşedintele asociaţiei de locatari.

"Nu ne aşteptam să se întâmple aşa ceva, dar mă bucur că nu putem vorbi astăzi de pierderi de vieţi omeneşti. Ro-Alertul nu trebuie ignorat", a declarat George Toderaşc, prefectul judeţului Galaţi.

Putin, "luat prin surprindere"

Purtătorul de cuvânt al Cartierului General NATO din Europa a confirmat pentru CNN că drona care a căzut pe blocul din Galaţi era rusească. Vladimir Putin s-a arătat surprins.

"Nici măcar nu înţeleg despre ce vorbeşti. Chiar înainte să intru în această sală, mi-au spus: 'Ştiai că un fel de dronă a zburat în România?' Am spus: 'Nu ştiu. Ce dronă?”, a declarat Vladimir Putin în timpul unei conferinţe.

Reporter: A fost preşedintele informat despre această situaţie?

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului: Ce credeţi? Că i-am ascuns? Că muşamalizăm?

"Să ni le predea (rămăşiţele - n.r.), vom efectua o anchetă obiectivă şi abia atunci vom oferi o evaluare a ceea ce s-a întâmplat", a mai spus Vladimir Putin.

"Vă invităm pe cei care, din Rusia, consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine (astăzi - n.r.) să vină la sediul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, unde să-şi caute numărul de serie de pe produsele cu producţie în Rusia", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Într-un interviu acordat postului de televiziune britanic Channel 4, ministrul nostru de Externe a venit cu precizări suplimentare.

"Este foarte clar că este o dronă rusească. Echipele noastre au testat atât explozibilul cât şi designul pe care Rusia îl foloseşte pentru dronele sale. Şi este foarte clar pentru noi", a declarat Oana Ţoiu, ministrul de Externe al României.

Contracte SAFE de 5,6 miliarde de €

Armata a semnat vineri, după atac, cel mai are contract de înarmare prin SAFE, în valoare de şase miliarde de euro: sisteme antidronă, blindate de luptă, tunuri şi muniţie antiaeriană plus nave de patrulare.

"Se vor semna opt proiecte pentru cele mai moderne capabilităţi de înzestrare de aparare anti dronă existente astăzi în lume. Dacă ar fi existat aseară sau acum o jumătate de an, astfel de cazuri nu s-ar fi întâmplat", a precizat Radu Miruţă.

"De la locul impactului, de pe blocul unde drona s-a prăbuşit, până la Dunăre, în linie dreptă, nu cred că sunt mai mult de 2.000 de metri. Asta ne dă nouă un raport cu privire la cât de aproape trec de obicei dronele ruseşti atunci când încep atacurile, atunci când se încearcă bombardarea zonelor portuare", a mai stransmis Sonia Simionov.

Până la livrarea tehnicii moderne de luptă, România negociază mai mult sprijin din partea NATO. Surse Observator anunţă că armata Italiei va trimite la noi în ţară militari şi avioane de luptă.

Sonia Simionov

