Căldura neobişnuită care vine tot mai devreme în fiecare an aduce câte o piscină în fiecare curte, aproape. Cea gonflabilă este răsfăţul accesibil: costă de la câteva sute de lei în sus. La polul opus, bazinele săpate în pământ costă zeci de mii de euro, dar, atent îngrijite, pot fi folosite o viaţă.

"Undeva la un sfert de oră, 20 de minute. Durează mai mult să punem apă în ea decât montajul.", spune un bărbat.

Acest tip de piscină este unul dintre cele mai căutate

"Mi-ar plăcea să am o piscină mai ales vara când e foarte cald.", adaugă un cetăţean.

Cel mai des sunt cumpărate piscinele cu cadru metalic. Căldura creşte comenzile cu 10%.

"Cea mai mare piscină are dimensiune 10 metri lungime pe 5 metri lătime iar cea mai mică sunt cele cu centru spa, ca si diametru undeva la 1 metru 80.13.26 Cea mare poate ajunge undeva la 5.900, cea mică în jur de 2.400 de lei.", explică Cătălin Dincu, coordonator magazin de bricolaj.

Chiar dacă acest tip de piscină are garanţie doar doi ani, mulţi acceptă că nu sunt foarte rezistente şi fac un compromis ca să se răcorească în propria curte.

"Ţinând cont de vremurile care sunt, mă refer la căldură, sunt foarte eficiente şi foarte bune.", adaugă un alt cetăţean.

La polul opus, piscinele îngropate sunt mai costisitoare şi mai durabile.

O piscină care măsoară 3 metri lăţime şi 7 metri lungime şi are o capacitate de 35 de metri cubi poate fi construită în 2 sau chiar 3 săptămâni, dacă vremea de afară este bună iar costurile se ridică la aproximativ 25.000 de euro.

În ciuda preţului, cererea creşte constant.

Cristi Popa, director vânzări: Eu estimez undeva la 20%. În prezent, compania noastră are undeva la 10 proiecte în desfăşurare.

Reporter: Aţi refuzat cereri?

Cristi Popa, director vânzări: Da. Refuzăm aproape în fiecare zi în jur de 3-4 cereri.

Indiferent ce piscină cumperi, ai mare grijă! Apa trebuie tratată şi testată în fiecare săptămânal.

"Valoarea PH-ului ar trebui să fie între 7,2 si 7,6 unităţi, iar clorul între 1,3 şi 2. Undeva pe aici.", explică Cristi Popa, director vânzări.

Apa netrată se umple rapid de bacterii care provoacă infecţii supărătoare.

"Sunt cronice, sunt trenante şi distrug de obicei unghiile. Pacienţii vin în stadii avansate, cu unghii îngroşate şi necesită tratament îndelungat.", precizează Natalia Dumitrescu, medic primar dermatovenerologie.

În plus, trebuie să foloseşti creme de protecţie solară şi când stai în piscină. Pericolul de arsuri este adesea mai mare în apă din cauza reflexiei şi a faptului că nu mai simţi căldura.

