O clipă de neatenţie s-a transformat într-un scenariu negru pentru o familie din Craiova. Copilul lor, un băieţel de numai un an şi patru luni, a murit înecat în piscina bunicilor. Nimeni şi nimic nu l-au putut salva.

Nenorocirea a avut loc în curtea bunicilor micuţului. Membrii familiei, cultivatori de meserie, erau ocupaţi în acel moment cu un client, care venise să cumpere căpşune. Câteva clipe de neatenţie au fost suficiente pentru o tragedie fără margini.

"Pe aia bătrână am auzit-o. "Ajutor, salvaţi-mă" că eram tocmai la grădină", spune un vecin.

Copilul se afla împreună cu mama sa în vizită, iar, la un moment dat, ar fi fost lăsat nesupravegheat pentru câteva clipe. Micuțul a ieșit singur în curte și a căzut în piscina în care se afla jumătate de metru de apă.

Când a fost găsit, copilul de 1 an şi 4 luni era în stare gravă. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat minute în șir să îl resusciteze. Nu au putut face, însă, nimic ca să îi salveze viaţa.

"În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate", a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Întreaga comună este în stare de șoc. Nimeni nu îşi explică cum a fost posibil totul.

"E o zi neagră, o zi de doliu pentru întreaga comunitate a localităţii. Fără cuvinte. O familie muncitoare, deci nu erau nişte oameni care să fie neştuirutori", a declarat Mihail Ţiulescu, primarul comunei Dobreşti.

"Nu se înneca dacă nu cădea în cap. Nenorocire mare. Oameni ca lumea", spune un vecin.

Copilul mai avea o soră și un frate. Vecinii spun că şi aceştia erau prezenţi când cel mic a căzut în piscină.

"Poate era mic şi a fugit, zburdă imediat, trecu pe lângă ăla, o luă fuga... Eu ştiu că ei întreţineau bine copiii....chiar bine, nu aşa", spune un vecin.

Un incident similar a avut loc ieri şi la Suraia, în judeţul Vrancea. Aici, un copil de patru ani şi jumătate a fost găsit mort într-un lac aflat la un kilometru şi jumătate de locul în care dispăruse. Mama sa este cea care a alertat autortiăţile după ce a sesizat dispariţia micuţului. A fost, însă, prea târziu.

