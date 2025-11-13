Pîslaru, întrebat dacă România poate cheltui cele 10,7 miliarde din PNRR în 9 luni: E complicat, dar posibil

După ani în care ministerele nu au avut o imagine clară asupra proiectelor din PNRR, Dragoș Pîslaru spune că situația s-a schimbat și că România poate cheltui 10,7 miliarde de euro în următoarele nouă luni, invocând plăți de 2,7 miliarde făcute recent, potrivit Mediafax.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost întrebat ce garanții există că România va cheltui 10,7 miliarde de euro din PNRR în următoarele nouă luni.

Pîslaru a răspuns că a deblocat 2,7 miliarde de euro în doar patru luni - 30% din toate plățile PNRR - și că acum știe exact ce proiecte sunt, cine le implementează și ce nevoi de resurse există.

Un jurnalist l-a întrebat pe ministru despre primii bani primiți în decembrie 2021. Au trecut aproape patru ani și nu s-a reușit să se cheltuiască jumătate din cei 13,5 miliarde pe granturi.

Ministerele nu aveau până acum o imagine completă

Pîslaru a răspuns că în ultimele patru luni a adus elemente noi. A avut ordonanță de urgență care a făcut o triere. În paralel, colaborarea între Ministerul de Linie și Ministerul de Finanțe a deblocat plăți de 2,7 miliarde de euro - 30% din toate plățile doar în patru luni.

"Acum când așezăm totul predictibil, știm exact ce investim, știm unde, ce facem, care este stadiul", a explicat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Pîslaru a recunoscut că nu a existat până acum o listă de proiecte cap-coadă pe care ministerul să o poată urmări. Ministerele dintre cele mai bune gospodare, cum este Ministerul Dezvoltării, aveau propriile baze de date, dar nu exista imaginea de ansamblu.

Țintă ambițioasă: 10 miliarde absorbite până în august 2026

"Acum știm ce proiecte sunt, cine le implementează, ce nevoi de resurse sunt și avem banii pentru ca să putem face plățile", a spus Pîslaru.

Ministrul și-a asumat un obiectiv ambițios: absorbția a 10 miliarde de euro până în 31 august 2026. România este acum la 8,9 miliarde, iar Pîslaru consideră că va trece de 10 miliarde chiar în timpul acestui an, cu plățile de finalizat până la sfârșitul anului.

"Este complicat, este ambițios, dar atunci când ai claritate și înțelegi exact ce faci și de ce faci și lumea are predictibilitate, lucrurile se pot îndeplini exact așa cum planifici", a conchis ministrul.

