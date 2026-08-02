Cel mai mare aeroport al țării își întâmpină pasagerii cu șantiere, benzi de bagaje scoase din funcțiune și timpi uriași de așteptare. În plin sezon estival, o aterizare pe Otopeni e un adevărat chin. Cristi Popovici a trăit experiența pas cu pas, alături de alţi 200 de români sosiţi acasă din Grecia.

Otopeni, ora 23.30. Avionul de Grecia aduce 200 de români pe Otopeni, cu două ore întârziere. Primii pași pe cel mai mare aeroport al țării nu au nimic din imaginea unei porți europene. Peste tot sunt cabluri de comunicaţii care atârnă din tavan, conducte la vedere şi fire de electricitate.

"Zona aceasta este în renovare, cabluri peste tot. Există riscul să îţi cadă ceva în cap, efectiv", a transmis Cristi Popovici, reporter Observator.

Din șantier, păşim direct într-un test al răbdării.

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"Am ajuns în zona de ridicare a bagajelor, să vedem cât durează aşteptarea. Este ora 23:44", a adăugat Popovici.

Ce spun pasagerii despre așteptarea de pe Otopeni

Primele semne nu sunt deloc încurajatoare. Tot mai multe avioane aterizează, sala devine repede neîncăpătoare.

"Cred că aşteptăm de jumătate de oră, nu-i convine nimănui. Nu este o chestie plăcută, nu avem încotro. Zbori două ore şi mai aştepţi două pentru bagaje", a spus o persoană.

"Banda din spatele meu este dezafectată, aceasta de aici nu este funcţională, aşa că toţi ne îngrămădim. Au aterizat 3 avioane la interval scurt de timp şi toţi stăm şi ne aşteptăm bagajele aici", a spus Cristi Popovici.

"Şi în primăvară când am venit din Cipru, tot la fel am stat cel puţin 30 de minute", a spus o persoană.

Departe de realitatea de pe aeroportul Otopeni.

Reporter: Cum e aşteptarea?

Pasager: Groaznică! Cat am stat in avion, mai stam şi dupa bagaje acum!

Întârzierea bagajelor îi încurcă pe toţi. Cei care au rezervat transferuri, taxiuri sau sunt aşteptaţi de rude îşi văd planurile date peste cap de zecile de minute pierdute la banda de bagaje.

"Este ora 00,39. Aproape o oră, 55 de minute, pentru a ne lua bagajul în Otopeni, superb!", a spus Cristi Popovici.

"Un timp de când s-a pornit banda de bagaje până îți iei bagajul, un timp de 15-20 de minute ar fi rezonabil. Până când se termină drumul la bagaje, asta e o altă discuție, nu ar trebui să treacă de 30 de minute", a afirmat Marius Popescu, preşedintele Asociației Companiilor Aeriene Românești.

De la banda de bagaje la ieșire, un nou test de răbdare

Ţi-ai luat bagajul? Nu înseamnă că ai şi scăpat. În fața aeroportului, te aşteaptă alt haos.

La Otopeni, şoferii de la plecări vin la sosiri. Harababura este organizată de câţiva paznici cu fluierul!

"Gândiţi-vă un străin care vine pt prima dată în România, aterizează pe Otopeni şi trebuie să-şi găsească şoferul de Uber sau de Bolt. N-are nicio şansă!", a completat Popovici.

"O parte din acest disconfort ar trebui să se reducă etapizat. Peste un an de zile, în mod cert, nu vom mai vorbi despre aceste întârzieri foarte, foarte mari, fie că vorbim de zona de predare a bagajelor, fie de luarea bagajelor, fie de check-in, fie de parcarea în aeroport", a spus Marius Popescu.

Conducerea Aeroportului a transmis Observator că lucrările fac parte dintr-un plan mai amplu de modernizare, se schimbă sistemul de climatizare şi instalaţiile electrice. Vor fi instalate sute de prize, pentru ca pasagerii să-şi poată încărca telefoanele, dar se va înlocui şi serverul de gestionare a echipamentelor. Lucrările vor dura până anul viitor, în primăvară. Tot atunci, ar trebui să se termine şi consolidarea parcării supraetajate, iar traficul rutier ar trebui să fie mai lejer.