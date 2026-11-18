Încă o fabrică de la noi se pregăteşte de un val de concedieri. Este vorba de grupul industrial Hutchinson din Braşov

Compania a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brașov cu privire la intenția de a renunța la 112 angajați, măsura fiind programată pentru perioada noiembrie-decembrie 2026, scrie BizBraşov.

Restructurarea vine la doar un an după ce compania a anunțat primele disponibilizări de amploare. În octombrie 2025, planul inițial viza 111 angajați, însă ulterior compania a revenit asupra deciziei și a redus numărul posturilor vizate.

Astfel a fost anunțată disponibilizarea a 57 de persoane, termenul pentru aplicarea măsurii fiind prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

Articolul continuă după reclamă

Ce se produce la fabrica de la Cristian

Fabrica Hutchinson din Brașov a fost construită în anul 2007 și este specializată în producția de componente din cauciuc, destinate în principal industriei automotive, mai scrie sursa citată.

Portofoliul fabricii include garnituri, inele de etanșare, chedere și componente antivibrație, dar și tubulaturi utilizate în industria aeronautică. Compania este, de asemenea, cunoscută ca furnizor pentru concernul Airbus.