Tot mai mulți români aleg să își producă singuri energia electrică, iar numărul prosumatorilor a crescut cu 9.000. La sfârșitul lunii septembrie, aproape 395.000 de persoane fizice și companii aveau instalații racordate la rețelele electrice, potrivit datelor ANRE.

Numărul prosumatorilor racordaţi la reţelele electrice a ajuns, la finalul lunii septembrie, la 394.868, cu 9.077 mai mulţi faţă de luna august, a anunţat, miercuri, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) într-o postare pe Facebook.

Cele mai multe instalaţii, în Ilfov, Timiş şi Bihor

Potrivit sursei citate, puterea electrică instalată totală a crescut la 4.389,69 MW. Dintre prosumatorii racordaţi la reţelele electrice, 357.148 sunt persoane fizice, cu o putere instalată de 2.273,50 MW, iar 37.720 sunt persoane juridice, cu o putere instalată de 2.116,19 MW.

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Conform ANRE, creşte şi interesul pentru stocarea energiei. Astfel, 156.548 de prosumatori deţin instalaţii de stocare, dintre care 151.404 persoane fizice şi 5.144 persoane juridice. Faţă de luna august, numărul prosumatorilor cu instalaţii de stocare a crescut cu 5.508.

La nivel teritorial, cele mai multe instalaţii de prosumatori sunt înregistrate în Ilfov - 22.172, Timiş - 18.673 şi Bihor - 18.357.