Plaforma Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră. Când va începe producţia de gaze din Neptun Deep

OMV Petrom şi ROMGAZ anunţă finalizarea instalării platformei de producţie offshore pentru Neptun Deep, una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România. Pasul următor constituie conectarea tuturor componentelor sistemului, urmând ca producţia să înceapă în 2027, contribuind la consolidarea securităţii energetice a României şi a regiunii.

Platforma de producţie "Neptun Alpha", situată în zona de mică adâncime, cântăreşte peste 16.500 de tone şi măsoară peste 225 de metri. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul Saipem 7000, a treia cea mai mare navă-macara semi-submersibilă din lume, informează cele două companii într-un comunicat de presă.

Platforma de producţie "Neptun Alpha" cântăreşte peste 16.500 de tone şi măsoară peste 225 de metri

La acest moment, au fost finalizate 6 din cele 10 sonde de dezvoltare, precum şi instalarea conductei de 160 km care face legătură cu ţărmul. Pasul următor constituie instalarea conductelor şi ombilicalelor submarine între zăcăminte pentru conectarea elementelor offshore, după cum susţin oficialii celor două companii.

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Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, "Neptun Alpha" cântăreşte 16.500 de tone şi are o înălţime totală de peste 225 de metri. Atât structura de susţinere (jacket), cât şi structura superioară (topsides) au fost fabricate de Saipem, pe şantierele sale din Arbatax (Italia), respectiv Karimun (Indonezia). Instalarea platformei s-a făcut cu ajutorul Saipem 7000, a treia cea mai mare navă-macara semi-submersibilă din lume, care utilizează tehnologie avansată de ridicare şi poziţionare offshore, anunţă cele două companii.

Producţia de gaze naturale este estimată pentru 2027

"Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, care va contribui la securitatea energetică a ţării şi la reducerea dependenţei de importuri. Instalarea platformei de producţie în Marea Neagră reprezintă una dintre cele mai importante etape ale proiectului şi confirmă progresul constant al acestuia. De asemenea, am finalizat 6 din cele 10 sonde de dezvoltare, precum şi instalarea conductei de 160 km care face legătură cu ţărmul. Dezvoltarea proiectului continuă cu instalarea conductelor şi ombilicalelor submarine între zăcăminte pentru conectarea elementelor offshore, etapă care va fi urmată de testări riguroase, pentru pregătirea producţiei estimate să înceapă în 2027", a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare şi Producţie, spune că instalarea unor structuri offshore de aproximativ 16.500 de tone, aproape cât două turnuri Eiffel, este o operaţiune foarte complexă şi de mare precizie. "Structura de susţinere a fost fixată pe fundul mării cu 8 piloni, fiecare cu diametrul de peste 2 metri. Platforma este complet automatizată şi poate fi operată de la distanţă. Având în vedere că este o platformă fără personal permanent la bord, construim de asemenea un vas suport dedicat activităţilor de operare şi mentenanţă, care va putea găzdui până la 90 de persoane. Avansăm într-un ritm susţinut cu execuţia, siguranţa fiind prioritatea noastră principală, pentru a asigura energie pe care ne putem baza pentru România şi securitate energetică pentru regiunea noastră", a precizat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare şi Producţie.

Neptun Deep va contribui la securitatea energetică a ţării şi la reducerea dependenţei de importuri

La rândul lui, Răzvan Popescu, Directorul General al SNGN ROMGAZ SA afirmă că proiectul Neptun Deep marchează succesiv realizări importante ce vor contribui la securitatea energetică a României.

"Operaţiunea de instalare a platformei de producţie offshore Neptun Alpha s-a efectuat la cele mai ridicate standarde de siguranţă şi vine în continuarea finalizării etapei de instalare a conductei de transport gaze. Este o realizare remarcabilă care validează atingerea obiectivelor şi angajamentul nostru ferm de a livra acest proiect strategic. Menţinem un ritm susţinut în execuţia lucrărilor offshore aflate în derulare pentru instalarea infrastructurii subacvatice la zăcămintele Domino şi Pelican Sud, finalizarea sondelor şi punerea în funcţiune în anul 2027", a declarat Răzvan Popescu.

Aristotel Jude, Directorul General Adjunct al ROMGAZ SA, spune că se marchează astfel finalizarea unei etape cheie a proiectului Neptun Deep, ceea ce apropie momentul primei producţii de gaze naturale în 2027.

Platforma va asigura procesarea gazelor naturale şi direcţionarea lor spre infrastructura de transport

"Platforma Neptun Alpha este epicentrul offshore al proiectului, aici sunt montate toate echipamentele şi instalaţiile care vor trata gazele naturale ce vor fi extrase din zăcăminte. Proiectul Neptun Deep aduce o premieră istorică în industria gazelor naturale prin mobilizarea unei flote de nave de construcţii offshore din lume de o magnitudine fără precedent în România şi Uniunea Europeană. Acest succes de proporţii reuneşte un efort global de inginerie, fabricare, transport şi instalare maritimă. Mulţumesc tuturor companiilor care contribuie la execuţia lucrărilor şi echipelor dedicate din cadrul parteneriatului ROMGAZ - OMV PETROM", a precizat Aristotel Jude.

Platforma va asigura procesarea gazelor naturale şi direcţionarea acestora către infrastructură de transport care le va aduce la ţărm.

Infrastructura de producţie a proiectului Neptun Deep include 10 sonde pe zăcămintele Pelican Sud şi Domino, 3 sisteme de producţie submarine, conducte colectoare asociate, o platformă offshore, o conductă de gaze naturale către Tuzla şi o staţie de măsurare a gazelor.

Instalarea platformei se adaugă unei serii de repere importante atinse deja: a fost finalizată instalarea conductei de 160 km, iar construcţia staţiei de măsurare a gazelor de la Tuzla şi a clădirii de control avansează.

"În perioada următoare, proiectul intră într-o nouă etapă, concentrată pe conectarea tuturor componentelor sistemului: continuarea forajului sondelor de producţie, instalarea şi integrarea infrastructurii submarine, conectarea instalaţiilor offshore la conducta de transport, precum şi realizarea unui program extins de testare", se precizează în comunicat.