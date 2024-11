"Cine nu-şi doreşte o rată mai mică la credit?" Întrebarea e retorică, într-o ţară în care milioane de oameni au credite. Andreea Rusescu vrea să aplice la programul Family Start. Cu banii luaţi, va face o rambursare anticipată la un credit pe care îl are deja şi astfel, perioada creditului se va reduce cu 6 ani.

Ce rată plăteşte Andreea, la un credit din 2018

"Avem un credit pentru prima casă, obţinut în 2018. Cu rata dependentă de ROBOR. Am crescut de la 1.350 rata lunară la 1.900. Mai avem 190.000 de lei. Iar limita e de 150.000 de lei. Diferenţa o să încercăm s-o achităm. Am scădea la o perioadă de 10 ani", povesteşte Andreea Rusescu.

Vezi și

Rambursările sunt principalul motiv pentru care tot mai mulţi apelează la creditele Family Start. "Cererea a fost foarte mare, încă de la lansare. De ce? Este cel mai ieftin ca şi costuri", a explicat Irina Chiţu, director comparator bancar.

Family Start: cea mai mică dobândă din piaţă

"De la debutul campaniei 2024, am acordat 1.350 de credite Family Start. La prima sesiune, am înregistrat peste 50 .000 de accesări simultane pe site, ca la Black Friday", spune Corneliu Toma, reprezentant bancă.

Family Start vine cu cea mai mică dobândă din piaţă. Şi asta pentru că statul suportă 75% din dobânzi. "Prin accesarea acestui tip de credit, oamenii o să primească o dobândă mult mai mică faţă de un credit de nevoi personale. Dobânzile încep de la 5,9%, cea mai mică", arată Irina Ştefan, broker de credite.

Dobânda de la Family Start poate fi şi sub 2,5%. Concret, la un împrumut de 30.000 de euro, cât e suma maximă acordată, în cazul unui credit de nevoi personale cu o dobândă de 7,75%, am plăti o rată de 3.024 de lei. În timp ce, la Family Start, rata ar fi de 2.654 de lei.

Ce condiţii trebuie împlinite

Cine vrea să acceseze un astfel de credit, trebuie să respecte şi câteva condiţii. Să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 45 de ani, iar venitul maxim pe membru de familie să nu depăşească suma de 6.000 de lei. În plus, există bănci care vin cu propriile condiţii. Spre exemplu, existenţa unui venit minim sau vechime la locul de muncă.

În plus... "Banii nu îi primesc ca în cazul unui credit de nevoi personale. Se trimit către clienţi doar în baza contractelor semnate şi a documentelor justificative pentru ce urmează să facă", adaugă Irina Ştefan, broker de credite.

"Pentru plata avansului pentru locuinţă, pentru achiziţionarea unui autoturism nou sau second hand. Pentru achiziţionarea de aparatură electrocasnică. Inclusiv pentru cheltuieli medicale, cum ar fi serviciile stomatologice", a precizat Corneliu Toma, reprezentant bancă. "Ce trebuie să reţină fiecare e că este un credit, care trebuie rambursat. Chiar dacă ai costuri mai reduse, dar banii trebuie să-i dai înapoi", mai spune Irina Chiţu, director comparator bancar.

Statul a suplimentat cu 45 de milioane de lei fondurile pentru acest program.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Ați renunța la economisirea pentru o locuință sau o mașină ca să vă bucurați de vacanțe și hobby-uri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰