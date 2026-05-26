Situație atipică în marţi dimineață la pompă. O ieftinire neașteptată a făcut ca motorina să devină mai ieftină decât benzina în rețeaua unui mare lanț de benzinării.

Practic, prețul motorinei a scăzut, în timp ce cel al benzinei a rămas pe loc. Astfel, un litru de motorină se vinde cu 9,34 lei, iar cel de benzină cu 9,38 lei - o premieră de la debutul crizei energetice generate de războiul din Iran.

Cel mai probabil expicațiile țin de variațiile de cerere sezonieră, care influențează cotațiile. Pe de altă parte, piața carburanților funcționează acum în baza unei reglementări de criză impuse de Guvern și valabile până în iunie, prin care adaosurile comerciale sunt limitate la cele de anul trecut.

Ieftinirea nu se aplică însă peste tot, așa că diferențele dintre benzinării ajung și la 19 bani pe litru.

Articolul continuă după reclamă

În prezent, cea mai scumpă motorină standard de pe piață costă 9,89 lei, iar cea mai scumpă benzină standard, 9,38 lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰