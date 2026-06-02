Dacă vă mai surprinde, aflaţi că preţurile carburanţilor cresc din nou. Se apropie de pragul de 10 lei pe litru. În plus, asistăm în continuare la o anomalie a pieţei: de regulă, ştim că motorina este mai scumpă. Ei bine, acum benzina o devansează.

În București, motorina costă acum între 9,53 lei și 9,59 lei, în timp ce benzina este puțin mai scumpă. Ajunge la 9,70 lei pe litru.

De regulă, motorina este mai scumpă. Însă, de o vreme încoace, benzina a depășit-o din câteva motive. Motorina beneficiază de o reducere a accizei.

Prețul motorinei este redus cu 30 de bani printr-o măsură adoptată în primăvară. Benzina nu beneficiază de această reducere.

Prețurile internaționale au evoluat diferit. Din luna mai, motorina s-a ieftinit pe piața europeană, în timp ce benzina s-a scumpit.

Crește cererea de benzină pentru că suntem în perioada călătoriilor și a concediilor. Oamenii călătoresc mai mult, există o cerere mai mare de benzină, iar o cerere mai mare duce imediat și la o creștere a prețului.

La aceste diferențe se adaugă și adaosul comercial practicat de companii. De obicei, la final de lună se fac ajustări de preț în funcție de costuri, stocuri și evoluția pieței.

Un plin de 50 de litri a ajuns să coste 500 de lei, cu câteva zeci de lei mai mult față de acum câteva săptămâni.

