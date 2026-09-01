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Preţul aurului, 1 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 10,68 lei

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.09.2026, 13:21 | Modificat la 01.09.2026, 13:23

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 1 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 10,68 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 636,9839 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 19 august 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5996 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2575 lei româneşti, sau în raport cu dolarul american, cotat la 4,5331 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1398 lei româneşti.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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