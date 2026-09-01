Arsenal rămâne neînvinsă în Premier League, deşi Aston Villa a chinuit-o serios pe campioana Angliei

Etapa a II-a din campionatul de fotbal al Angliei s-a încheiat, luni seara, cu o victorie obţinută de Arsenal Londra, 1-0, pe terenul celor de la Aston Villa.

Obligată să obţină cele trei puncte, pentru a nu pierde contactul cu echipele din fruntea clasamentului, Arsenal Londra, campioana en-titre a Angliei, a avut mult de furcă împotriva unei echipe incomode precum cea pregătită de spaniolul Unai Emery.

Deşi a pierdut peste vară o mulţime de jucători de top, precum Emiliano Martinez, Morgan Rogers, Ezri Konsa, Ollie Watkins, Youri Tielemans sau Donyell Malen, Unai Emery a găsit soluţiile necesară pentru a arunca în luptă o echipă care să o chinuiască serios pe campioana Angliei.

În cele din urmă diferenţa a fost făcută de golul marcat de Bukayo Saka, în minutul 59.

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Arsenal Londra obţine, astfel, a doua victorie din două meciuri jucate în actualul sezon din Premier League şi are punctaj maxim, la fel ca Manchester City, Hull City sau Chelsea Londra.

În schimb, Aston Villa îşi caută strălucirea care a ajutat-o să câştige Europa League la finalul sezonului 2025-2026.