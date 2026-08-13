Preţul aurului, 13 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,91 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 13 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,91 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 640,2963 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5984 lei româneşti, a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2435 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5475 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1331 lei româneşti.