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Preţul aurului, 14 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,9 lei 

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.08.2026, 13:14 | Modificat la 14.08.2026, 13:17

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 14 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 635,3942 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5819 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5389 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2436 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1375 lei româneşti.

Redactia Observator
Redactia Observator
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