Preţul aurului, 2 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 12,13 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 2 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 12,13 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 597,4380 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 4 august 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3879 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5.3403 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,7658 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8009 lei româneşti.