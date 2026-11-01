Un electrician de 30 de ani se plânge de clienţi: Dau 4.000 € pe o canapea, dar nu şi pe instalaţia electrică

Panouri solare, stații de încărcare pentru mașini electrice și electrocasnice inteligente: locuințele devin tot mai tehnologizate, însă instalațiile electrice din spatele pereților nu țin întotdeauna pasul cu noile echipamente. Specialiștii avertizează că o infrastructură învechită poate transforma investițiile în tehnologie într-un risc pentru siguranța locuinței, favorizând inclusiv apariția incendiilor. Problema este adesea ignorată de proprietari, care alocă bugete importante pentru renovări, dar fac economii tocmai la instalația electrică.

Trăim într-o perioadă în care locuințele sunt mai digitalizate ca niciodată. Avem în jurul nostru panouri solare, stații de încărcare pentru vehicule electrice, sisteme de automatizare și electrocasnice de ultimă generație, dotate cu componente electronice sensibile.

Cu toate acestea, în spatele pereților multor locuințe hiperconectate se ascunde un paradox tehnologic îngrijorător: o infrastructură electrică învechită și invizibilă, care pune în pericol toate aceste investiții în tehnologie.

Este avertimentul lui Rodrigo Martín, electrician în vârstă de 30 de ani și director general al companiei Somoscables, și al tatălui său, Víctor, profesionist cu peste cinci decenii de experiență în domeniu, scrie elespanol.com.

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Într-o discuție despre evoluția sectorului, Rodrigo a rezumat problema de mentalitate cu care se confruntă specialiștii atunci când proprietarii iau în calcul renovarea locuinței: "Oamenii nu au nicio problemă să cheltuiască 4.000 de euro pe o canapea, dar ezită când vine vorba despre instalația electrică".

În opinia celor doi profesioniști, esența problemei este că instalația electrică nu se vede până în momentul în care apare o defecțiune.

"Într-o renovare poți cheltui 50.000 sau 60.000 de euro, iar oamenii fac economii tocmai la cea mai importantă parte a casei", atrag atenția aceștia.

Electricienii au devenit specialiști în tehnologii moderne

Rodrigo subliniază că profilul instalatorului s-a schimbat radical în ultimii ani: "Nu mai suntem atât de mult electricieni, suntem mai degrabă specialiști în robotică. Ne ocupăm de lucruri care au schimbat totul: panouri solare, vehicule electrice, sisteme de automatizare a locuinței... În zilele noastre, fie te adaptezi, fie rămâi în urmă".

Această discrepanță dintre echipamentele de înaltă tehnologie și rețeaua electrică a locuinței este accentuată de lipsa verificărilor periodice.

Spre deosebire de instalațiile de gaz sau de autovehicule, care sunt supuse unor inspecții obligatorii, locuințele pot păstra timp de peste jumătate de secol tablouri electrice cu întrerupătoare diferențiale învechite sau cabluri deteriorate.

Instalațiile vechi pot pune în pericol locuințele inteligente

Întrerupătoarele diferențiale tradiționale, concepute pentru consumatorii pur rezistivi de acum câteva decenii, "rămân oarbe" în fața armonicilor și a curenților continui pulsați generați de dispozitivele electronice moderne.

În plus, unele inovații esențiale pentru siguranța locuințelor inteligente nu sunt încă implementate pe scară largă. Dispozitive precum detectoarele de arc electric (AFDD), care pot preveni incendiile prin identificarea scânteilor apărute la nivelul conexiunilor înainte de izbucnirea flăcărilor, sau întrerupătoarele diferențiale de tip A presupun un cost suplimentar de aproximativ 200 de euro pentru o lucrare.

"Instalarea unui sistem de protecție împotriva arcurilor electrice nu costă mai mult de 200 de euro, însă este greu să transmiți acest mesaj, pentru că instalația electrică nu se vede", explică specialiștii.

Concluzia lui Rodrigo și Víctor este clară: investițiile în tehnologii de ultimă generație pentru locuință își pierd din valoare dacă infrastructura care le alimentează - cablurile, sistemele de protecție și tablourile electrice - aparține secolului trecut.