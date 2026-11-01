Vremea de mâine 2 noiembrie. Ploile şi ninsorile se extind în mai multe regiuni. Unde se înrăutăţeşte vremea

Vremea se menţine rece şi ploioasă în mare parte din ţară, iar meteorologii anunţă precipitaţii însemnate cantitativ, în special în regiunile sudice şi sud-estice. La munte, ploile se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare, iar vântul va sufla cu putere la altitudini mari. Temperaturile maxime nu vor depăşi 15 grade Celsius, în timp ce în Capitală vremea va fi închisă, cu ploi şi rafale de vânt de până la 60 km/h.

Vremea la noapte

Cerul va fi noros și va ploua în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, în sudul Dobrogei, în Banat și local în Crișana și Transilvania. În județele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj, precum și în zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. În vestul Carpaților Meridionali, îndeosebi la peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10...20 cm. În restul teritoriului cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în regiunile sudice (viteze în general de 40...50 km/h), iar pe crestele montane vor fi rafale de 60...80 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile minime se vor situa între 3 și 12 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe arii restrânse va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 2 noiembrie în ţară

Vremea va fi rece pentru începutul lunii noiembrie, iar în regiunile sudice și sud-estice și închisă cu ploi în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi cantități însemnate de apă, în Oltenia și sudul Moldovei în general de 10...20 l/mp, în Muntenia de 15...40 l/mp, iar în Dobrogea, în special în partea sudică se pot acumula peste 50...60 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi mai mult noros, iar ploile în general slabe cantitativ (1...8 l/mp) se vor semnala local și temporar. La munte, cu precădere la peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 2...5 cm, iar în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, izolat de peste 10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud, sud-est și în zona montană înaltă, cu rafale în general de 45...60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, cu cele mai ridicate valori în nord-vestul teritoriului, iar cele minime între 3 și 9 grade, mai ridicate pe litoral până la 11...13 grade. Izolat va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 2 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi rece, închisă și va ploua (cantități de apă în general de 15...20 l/mp). Vântul va avea intensificări temporare (rafale de 50...60 km/h). Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 6...7 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi uşor mai caldă, cu temperaturi maxime de 12 grade. Sunt aşteptate în continuare ploi, însă mai slabe cantitativ, iar vântul va sufla slab şi izolat.

Vremea de mâine 2 noiembrie la munte

Vremea va fi predominant închisă și va ploua pe arii relativ extinse. Îndeosebi în Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 10...20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp. La peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 2...5 cm și izolat de peste 10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari, unde vor fi rafale în general de 45...60 km/h. Valorile regimului termic se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei.