Ce spune Grindeanu despre petrecerea cu Al Bano, în plină austeritate: Regret percepţia oamenilor

Sorin Grindeanu reacționează după petrecerea cu fast de la Timișoara, unde liderii PSD au sărbătorit botezul copilului lui Alfred Simonis, pe ritmurile lui Al Bano. Liderul social-democrat spune că înțelege nemulțumirea românilor, afectați de măsurile de austeritate, și recunoaște că imaginile de la eveniment au transmis un mesaj nepotrivit în contextul economic actual.

"Am văzut reacţiile apărute după evenimentul din weekend. Înţeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România. În contextul social dificil, toţi cei care au responsabilităţi publice şi toţi cei care avem responsabilităţi publice trebuie să fim mult mai atenţi cu felul în care ne raportăm la oameni şi la mesajul pe care îl transmitem, chiar şi în cadrul unor evenimente private.

Nu vreau să caut explicaţii şi să minimalizez reacţia, în calitate de lider al PSD regret percepţia creată în rândul oamenilor care au resimţit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligaţia să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înţeles acest lucru", a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

El a adăugat că responsabilitatea celor care guvernează este să se concentreze pe ce aşteaptă oamenii - "venituri mai bune, locuri de muncă şi o economie care să repornească". "Iar românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declaraţiile noastre, ci mai ales în faptele noastre", a menţionat acesta.

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Mai mulţi lideri ai PSD au participat în weekend la o petrecere de botez organizată la Timişoara de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, care şi-a creştinat cel de-al treilea băiat. Naşul copilului a fost preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. La evenimentul cu sute de invitaţi a cântat şi Al Bano.