Casa Națională de Pensii Publice va distribui, începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, noi taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook.

Noi taloane de pensii din noiembrie, în patru județe. Cine primeşte documentele mov cu cod QR - Sursa: Hepta

"Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit și îmbunătățit pe baza experienței beneficiarilor", a precizat ministrul.

Acesta a dat asigurări că noile taloane sunt documente oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice.

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"Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice", a mai transmis ministrul Muncii, Florin Manole.