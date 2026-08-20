O dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de Armata Română în Marea Neagră, în apropierea platformei de extracție a gazelor Neptun Deep. Informația a fost anunțată de Radu Miruță, ministrul demis al Apărării, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Dronă marină distrusă de un F-16 românesc în apropierea platformei Neptun Deep. Era încărcată cu explozibil - Facebook / Radu Miruţă

Potrivit lui Radu Miruţă, drona a fost observată în cursul dimineții de Garda de Coastă, la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile est de Constanța.

La nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost creată o celulă de comandă, iar autoritățile au solicitat, la nivel NATO, preluarea comenzii la nivelul Armatei Române.

După analizarea situației și în coordonare cu președintele României, autoritățile au decis distrugerea dronei pentru protejarea celor câteva sute de persoane aflate pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice.

Articolul continuă după reclamă

Două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol și au primit ordin de tragere. Potrivit lui Radu Miruță, drona marină a fost distrusă în siguranță cu tunul de bord al unuia dintre avioane.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ministrul demis al Apărării susține că drona era încărcată cu explozibil.

În același mesaj, Radu Miruță afirmă că România a primit, prin canalul de comunicare directă creat recent cu partea ucraineană, confirmarea oficială că drona nu era de proveniență ucraineană.