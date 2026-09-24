Preţul aurului, 24 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,73 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 24 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,73 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 634,6613 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 15 septembrie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6067 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1368 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2770 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,6395 lei româneşti.