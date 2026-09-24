E bătaie pe joburile part-time. Românii pot câștiga în medie încă 3.000 de lei pe lună

Tot mai mulţi români îşi caută joburi part-time pentru a-şi echilibra veniturile. Cele mai căutate domenii sunt retailul, turismul, serviciile advertising / marketing / PR, industria alimentară, call-center, financiar / bancar şi asigurări.

"De la începutul anului şi până acum, au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part time, numărul fiind cu 13% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. La un număr total de 27.000 de joburi cu jumătate de normă disponibile anul acesta, media aplicărilor a fost de 49 pentru fiecare poziţie postată. Asta în timp ce media pentru toate joburile disponibile, inclusiv cele full time şi sezoniere, este de 69 de aplicări pentru fiecare loc de muncă", arată, joi, într-un comunicat de presă eJobs.

Reprezentanţii platformei de recrutare spun că această creştere a numărului de aplicări pentru joburile part time reprezintă o dovadă a faptului că tot mai mulţi oameni caută soluţii pentru a-şi echilibra veniturile.

"Nu înseamnă neapărat că vor să renunţe la jobul principal, ci, în multe cazuri, că încearcă să obţină un venit suplimentar fără să facă o schimbare profesională majoră. Pentru cei mai mulţi, un job part time asociat unuia full time este o soluţie temporară, o etapă de tranziţie necesară pentru a depăşi o perioadă mai complicată din punct de vedere financiar sau pentru a face o achiziţie importantă", a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

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Domeniile cu cele mai multe joburi part-time

Cele mai multe joburi part time disponibile în acest an au fost în domenii precum retail, asigurări, servicii, turism, financiar/bancar, industria alimentară şi call - center / BPO. La polul opus se află administraţia publică şi instituţiile de stat, construcţii şi servicii medicale, cu cele mai puţine oferte.

"În primul rând, cele mai multe joburi part-time sunt entry - level (nu cu mai mult de doi ani de experienţă), deci, implicit, le vom regăsi în domeniile care angajează masiv candidaţi din acest nivel de carieră. Sunt, în acelaşi timp, domenii în care activitatea poate fi organizată în ture sau pe intervale orare flexibile şi care oferă, astfel, mai multe posibilităţi de colaborare unor persoane care au deja un alt loc de muncă, sunt studenţi sau au alte responsabilităţi în timpul zilei", spune Roxana Drăghici.

De altfel, 14,6% dintre aceste poziţii sunt remote, ceea ce le permite angajaţilor să îşi gestioneze mai bine timpul. Este singurul segment unde angajatorii încă menţin un procent atât de ridicat de joburi remote, în condiţiile în care, la nivel general, doar 4,1% din locurile de muncă postate anul acesta mai oferă posibilitatea muncii de acasă.

Joburile part time atrag în primul rând persoanele aflate la început de carieră sau fără experienţă. Urmează cei din segmentul mid - level (2 - 5 ani de experienţă), seniorii cu mai mult de 5 ani de experienţă şi managerii. Lista domeniilor preferate include retail, turism, servicii, advertising/marketing/PR, industria alimentară, call - center/BPO, financiar/bancar şi asigurări. La polul opus se află administraţia publică şi instituţiile de stat, construcţii şi servicii medicale.

Din totalul aplicărilor pentru locurile de muncă part time, aproape 20% sunt aplicări pentru joburi part time remote. Reprezentanţii eJobs spun că se observă o disponibilitate tot mai mare din partea candidaţilor de a lucra în formule care nu presupun neapărat un program clasic de opt ore pe zi.

Salariile ajung şi la 3.000 de lei pentru un job part-time

"Contextul economic îi face să fie mai pragmatici în raport cu veniturile, iar un al doilea job devine o variantă luată în calcul de tot mai mulţi oameni. Un alt aspect important este legat de faptul că, în cazul joburilor part time, transparenţa salarială este unul dintre principalele elemente căutate de candidaţi.

Salariul este prima informaţie pe care o caută şi, mai departe, vor să ştie câte ore vor lucra, în ce interval, dacă programul este fix sau flexibil ori dacă există posibilitatea de a lucra în weekend. Cu cât aceste informaţii sunt mai clare în anunţ, cu atât angajatorii au şanse mai mari să primească aplicări relevante şi să reducă timpul de recrutare", susţine Roxana Drăghici.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, media salarială netă la nivel naţional pentru poziţiile cu jumătate de normă este de 3.000 de lei pe lună.