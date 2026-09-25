Preţul aurului, 25 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,13 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 25 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,13 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 638,7919 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5798 lei româneşti, a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6289 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1282 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2718 lei româneşti.