Sunt căutări disperate în comuna Dofteana din judeţul Bacău după ce un băieţel de numai 4 ani, care are autism a plecat ieri de acasă şi nu s-a mai întors. Iosif a plecat pe străzi, desculţ şi a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Este o misiune contracronometru. Sute de poliţişti, jandarmi, localnici şi voluntari îl caută fără încetare. Culmea este că ieri, a fost văzut de nişte muncitori, care l-au întrebat unde merge, dar nu l-au oprit.

Iosif are 4 ani şi a plecat de acasă ieri, în jurul prânzului. Era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri, un tricou albastru și era desculţ.

"El are autism, cu el nu puteai să ai o vorba, nu puteai să faci absolut nimic", spune mătușa copilului.

"Eu eram în bucătărie făceam de mâncare la ceilalți copii ai mei și dintr-o data a venit la mine: A plecat Iosif. Am oprit aragazul şi m-am dus și eu să-l caut", a povestit mama copilului.

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Ultimele imagini cu Iosif

Pentru că nu a găsit copilul, femeia a sunat la 112. Ultima dată Iosif a fost surprins de o cameră de supraveghere, în jurul orei 13 şi 49 de minute. Mergea pe o stradă din comună.

"S-a deplasat undeva spunem noi în Lunca Trotușului pentru ca a trecut pe lângă niște muncitori care montau niște panouri fotovoltaice și l-au văzut desculț plângând. L-au întrebat unde se duce bineînțeles n-a răspuns nimic și băiatul a luat-o la fugă", a declarat Ioan Bujor, primat comuna Dofteana.

Copilul a fost căutat toată noaptea.

"Azi noapte a fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter cu sprijinul IGAV", a declarat Cătălina Crețu, purtător de cuvânt IPJ Bacău.

Mătuşa copilului a povestit că nu este prima dată când băieţelul a plecat de acasă.

"De aici din casă și aici la colțul porții. Și ar fi sărit gardul ăla de acolo...de câte ori nu l-a sărit. Și acum 2 zile când a fugit tot pe acolo a sărit gardul. Sărea gardul mai ceva ca o mâţă se agăța", a declarat mătuşă copil dispărut.

Căutările au fost reluate în această dimineaţă.

250 de oameni participă în aceste momente la căutări, poliţişti, jandarmi, localnici şi voluntari. Zona este destul de dificilă, pentru că este şi pădure şi deal şi multe gospodării unde copilul care nu comunică s-ar putea ascunde.