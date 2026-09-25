Cine a stat la masă cu Trump și Xi: Musk, şefii Nvidia, Apple și greii afacerilor americane. Marele absent

Unii dintre cei mai puternici lideri din industria tech americană, precum Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang și Tim Cook, au participat aseară la dineul de stat oferit de Donald Trump la Casa Albă în onoarea lui Xi Jinping. Iar dacă șeful SpaceX și Tesla a fost așezat la masă chiar lângă Melania și Trump, Sam Altman și Mark Zuckerberg nu au avut loc la masa principală, cu președinte chinez. O absență importantă a fost cea a directorului general al Anthropic, Dario Amodei, unul dintre principalii susținători ai unui control mai strict asupra inteligenței artificiale.

Pe lista invitaților s-au aflat unii dintre cei mai importanți actori din cursa pentru inteligența artificială, dar și influenți lideri de afaceri americani.

Cine a participat la dineul Trump-Xi: Elon Musk, Jensen Huang și Bernard Arnault, printre invitații de top

La masa principală au stat, lângă Donald Trump și Melania, Xi Jinping și soția sa Peng Liyuan, Elon Musk, Jensen Huang, CEO Nvidia, și Tim Cook, președinte executiv al Apple şi Lisa Su, CEO AMD. De remarcat că nu a fost prezent și actualul CEO Apple, John Ternus.

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Printre cei mai importanți invitați s-au numărat și Sam Altman, CEO OpenAI, Satya Nadella, CEO Microsoft, Mark Zuckerberg, CEO Meta, Sundar Pichai, CEO Google și Alphabet, Serghei Brin, cofondator Google, Jane Fraser, CEO Citigroup, David Ellison, CEO Paramount Skydance, Larry Fink, CEO BlackRock, Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, Bernard Arnault, CEO LVMH, Michael Dell, CEO Dell.

Şeful Anthropic, Dario Amodei, marele absent

O temă importantă de discuție la masă, ca de altfel pe durata vizitei lui Xi Jinping în SUA, a fost comerțul și inteligența artificială.

Absența lui Amodei de la dineu a fost comentată pe larg de presă, în contextul în care șeful Anthropic a făcut apel la încetinirea ritmului de dezvoltare a sistemelor avansate de AI și a cerut controale mai stricte asupra tehnologiei americane care ar putea ajunge în China.

Iar dacă Amodei este liderul taberei care cere încetinire și supraveghere independentă pentru AI, Jensen Huang și Mark Zuckerberg sunt în tabăra celor care au pus la îndoială avertismentele despre posibilele pericole și nu susțin reglementări sau frânarea ritmului de dezvoltare, potrivit The Wall Street Journal.

În timp ce, Altman și Musk ocupă o poziție de mijloc, adică cer încetinirea celor mai riscante modele, dar nu vor un regim de reguli care să blocheze industria.

De partea cealaltă, Trump a refuzat să pună stavilă dezvoltării tehnologiei, spunând că Statele Unite trebuie să își păstreze avantajul față de China.

La dineu nu au fost prezenți însă și lideri ai marilor companii chineze, deși mai mulți directori de top au ajuns la Washington cu puțin înaintea summitului. Ei au călătorit separat de delegația lui Xi Jinping.

Conform The New York Times, multe dintre principalele companii chineze auto şi de tehnologie au fost sancţionate de SUA pentru legăturile lor cu armata chineză, iar asta ar fi complicat prezența lor la un eveniment oficial găzduit de Casa Albă.

Ţinuta Melaniei şi ce au mâncat invitaţii

Prima-doamnă a ales o ținută elegantă în alb și negru, cu pantaloni în locul tradiționalei rochii de bal. A purtat o cămașă albă Saint Laurent cu o fundă supradimensionată la guler, pantaloni negri jacquard Dolce & Gabbana și pantofi stiletto din piele întoarsă Christian Louboutin.

Casa Albă a transmis că Melania Trump s-a ocupat de detalii. Culoarea roșie, cu semnificație culturală în China, a dominat mesele.

Și meniul a fost unul cu influențe chinezești: supă-cremă de dovleac galben cu ciuperci și ulei de ceapă verde, biban de mare în crustă de susan cu bok choy și vinete coapte, iar la desert, cremă de vanilie și înghețată cu miere produsă la Casa Albă.

Dineul a început cu un toast cu vin spumant Schramsberg Blanc de Noirs, o trimitere simbolică la vizita istorică a președintelui american Richard Nixon în China, în 1972, moment care a marcat începutul normalizării relațiilor dintre Washington și Beijing, explică WSJ.

Lista oficialilor americani invitați (Reuters)

JD Vance, vicepreședinte

Usha Vance, a doua-doamnă

Marco Rubio, secretar de stat al SUA

Jeanette Rubio, soția lui Marco Rubio

Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe

David Perdue, ambasadorul SUA în China

Bonnie Perdue, soția lui David Perdue

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA

John Freeman, soțul lui Scott Bessent

Pete Hegseth, secretarul Apărării

Jamieson Greer, reprezentantul SUA pentru Comerț

Marlo Greer, soția lui Jamieson Greer

John Roberts, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a SUA

Jane Sullivan Roberts, soția lui John Roberts

Amy Coney Barrett, judecătoare la Curtea Supremă a SUA

Jesse Barrett, soțul lui Amy Coney Barrett

Brett Kavanaugh, judecător al Curții Supreme

Ashley Estes Kavanaugh, soția lui Brett Kavanaugh

Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților

Kelly Johnson, soția lui Mike Johnson

Richard McCormick, membru al Camerei Reprezentanților

Kevin Warsh, președintele Rezervei Federale

Jane Lauder, soția lui Kevin Warsh

Howard Lutnick, secretarul Comerțului

Allison Lutnick, soția lui Howard Lutnick

John Ratcliffe, directorul CIA

Michele Ratcliffe, soția lui John Ratcliffe

Steve Witkoff, emisar special pentru Orientul Mijlociu şi Rusia

Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet

Katie Miller, soția lui Stephen Miller

Dan Scavino, adjunct al șefului de cabinet

Erin Scavino, soția lui Dan Scavino

Todd Blanche, procuror general

Kristine Blanche, soția lui Todd Blanche

Chris Wright, secretarul Energiei

Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății

Cheryl Hines, soția lui Kennedy

Linda McMahon, secretarul Educației

Doug Burgum, secretar de Interne

Kathryn Burgum, soția lui Burgum

Sean Duffy, secretarul Transporturilor

Rachel Campos-Duffy, soția lui Duffy

Russell Vought, directorul de buget de la Casa Albă

Lee Zeldin, şeful Agenției pentru Protecția Mediului

Keith Sonderling, secretar interimar al Muncii

Kelly Loeffler, șefa agenţiei federale care sprijină întreprinderile mici

Jeffrey Sprecher, soțul lui Loeffler

Jason Smith, membru al Camerei Reprezentanților

Steven Daines, senator

Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore

Jay Clayton, director al Comunităţii naţionale de informaţii a SUA

Lista oficialilor chinezi invitați

Cai Qi, unul dintre cei mai importanți lideri ai Partidului Comunist Chinez

Wang Yi, ministrul de Externe

He Lifeng, vicepremier

Zheng Shanjie, președintele Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă

Wang Wentao, ministrul Comerțului

Ma Zhaoxu, adjunct al ministrului de Externe

Xie Feng, ambasadorul în SUA

Wang Dan, soția ambasadorului

Tang Fangyu, înalt oficial al Partidului Comunist Chinez

Lan Fo'an, ministrul Finanțelor

Zhou Hongxu, directorul Biroului Central de Securitate

Lyu Luhua, secretarul președintelui Xi

Hong Lei, ministru adjunct de Externe

Cai Wei, ministru adjunct de Externe

Mao Ning, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe

Zhang Quan, secretarul soţiei lui Xi

Zhang Yongchao, director în Ministerului chinez de Externe

Lista invitaților