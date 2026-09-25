Cine a stat la masă cu Trump și Xi: Musk, şefii Nvidia, Apple și greii afacerilor americane. Marele absent
Unii dintre cei mai puternici lideri din industria tech americană, precum Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang și Tim Cook, au participat aseară la dineul de stat oferit de Donald Trump la Casa Albă în onoarea lui Xi Jinping. Iar dacă șeful SpaceX și Tesla a fost așezat la masă chiar lângă Melania și Trump, Sam Altman și Mark Zuckerberg nu au avut loc la masa principală, cu președinte chinez. O absență importantă a fost cea a directorului general al Anthropic, Dario Amodei, unul dintre principalii susținători ai unui control mai strict asupra inteligenței artificiale.
Pe lista invitaților s-au aflat unii dintre cei mai importanți actori din cursa pentru inteligența artificială, dar și influenți lideri de afaceri americani.
Cine a participat la dineul Trump-Xi: Elon Musk, Jensen Huang și Bernard Arnault, printre invitații de top
La masa principală au stat, lângă Donald Trump și Melania, Xi Jinping și soția sa Peng Liyuan, Elon Musk, Jensen Huang, CEO Nvidia, și Tim Cook, președinte executiv al Apple şi Lisa Su, CEO AMD. De remarcat că nu a fost prezent și actualul CEO Apple, John Ternus.
Printre cei mai importanți invitați s-au numărat și Sam Altman, CEO OpenAI, Satya Nadella, CEO Microsoft, Mark Zuckerberg, CEO Meta, Sundar Pichai, CEO Google și Alphabet, Serghei Brin, cofondator Google, Jane Fraser, CEO Citigroup, David Ellison, CEO Paramount Skydance, Larry Fink, CEO BlackRock, Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, Bernard Arnault, CEO LVMH, Michael Dell, CEO Dell.
Şeful Anthropic, Dario Amodei, marele absent
O temă importantă de discuție la masă, ca de altfel pe durata vizitei lui Xi Jinping în SUA, a fost comerțul și inteligența artificială.
Absența lui Amodei de la dineu a fost comentată pe larg de presă, în contextul în care șeful Anthropic a făcut apel la încetinirea ritmului de dezvoltare a sistemelor avansate de AI și a cerut controale mai stricte asupra tehnologiei americane care ar putea ajunge în China.
Iar dacă Amodei este liderul taberei care cere încetinire și supraveghere independentă pentru AI, Jensen Huang și Mark Zuckerberg sunt în tabăra celor care au pus la îndoială avertismentele despre posibilele pericole și nu susțin reglementări sau frânarea ritmului de dezvoltare, potrivit The Wall Street Journal.
În timp ce, Altman și Musk ocupă o poziție de mijloc, adică cer încetinirea celor mai riscante modele, dar nu vor un regim de reguli care să blocheze industria.
De partea cealaltă, Trump a refuzat să pună stavilă dezvoltării tehnologiei, spunând că Statele Unite trebuie să își păstreze avantajul față de China.
La dineu nu au fost prezenți însă și lideri ai marilor companii chineze, deși mai mulți directori de top au ajuns la Washington cu puțin înaintea summitului. Ei au călătorit separat de delegația lui Xi Jinping.
Conform The New York Times, multe dintre principalele companii chineze auto şi de tehnologie au fost sancţionate de SUA pentru legăturile lor cu armata chineză, iar asta ar fi complicat prezența lor la un eveniment oficial găzduit de Casa Albă.
Ţinuta Melaniei şi ce au mâncat invitaţii
Prima-doamnă a ales o ținută elegantă în alb și negru, cu pantaloni în locul tradiționalei rochii de bal. A purtat o cămașă albă Saint Laurent cu o fundă supradimensionată la guler, pantaloni negri jacquard Dolce & Gabbana și pantofi stiletto din piele întoarsă Christian Louboutin.
Casa Albă a transmis că Melania Trump s-a ocupat de detalii. Culoarea roșie, cu semnificație culturală în China, a dominat mesele.
Și meniul a fost unul cu influențe chinezești: supă-cremă de dovleac galben cu ciuperci și ulei de ceapă verde, biban de mare în crustă de susan cu bok choy și vinete coapte, iar la desert, cremă de vanilie și înghețată cu miere produsă la Casa Albă.
Dineul a început cu un toast cu vin spumant Schramsberg Blanc de Noirs, o trimitere simbolică la vizita istorică a președintelui american Richard Nixon în China, în 1972, moment care a marcat începutul normalizării relațiilor dintre Washington și Beijing, explică WSJ.
Lista oficialilor americani invitați (Reuters)
- JD Vance, vicepreședinte
- Usha Vance, a doua-doamnă
- Marco Rubio, secretar de stat al SUA
- Jeanette Rubio, soția lui Marco Rubio
- Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe
- David Perdue, ambasadorul SUA în China
- Bonnie Perdue, soția lui David Perdue
- Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA
- John Freeman, soțul lui Scott Bessent
- Pete Hegseth, secretarul Apărării
- Jamieson Greer, reprezentantul SUA pentru Comerț
- Marlo Greer, soția lui Jamieson Greer
- John Roberts, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a SUA
- Jane Sullivan Roberts, soția lui John Roberts
- Amy Coney Barrett, judecătoare la Curtea Supremă a SUA
- Jesse Barrett, soțul lui Amy Coney Barrett
- Brett Kavanaugh, judecător al Curții Supreme
- Ashley Estes Kavanaugh, soția lui Brett Kavanaugh
- Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților
- Kelly Johnson, soția lui Mike Johnson
- Richard McCormick, membru al Camerei Reprezentanților
- Kevin Warsh, președintele Rezervei Federale
- Jane Lauder, soția lui Kevin Warsh
- Howard Lutnick, secretarul Comerțului
- Allison Lutnick, soția lui Howard Lutnick
- John Ratcliffe, directorul CIA
- Michele Ratcliffe, soția lui John Ratcliffe
- Steve Witkoff, emisar special pentru Orientul Mijlociu şi Rusia
- Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet
- Katie Miller, soția lui Stephen Miller
- Dan Scavino, adjunct al șefului de cabinet
- Erin Scavino, soția lui Dan Scavino
- Todd Blanche, procuror general
- Kristine Blanche, soția lui Todd Blanche
- Chris Wright, secretarul Energiei
- Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății
- Cheryl Hines, soția lui Kennedy
- Linda McMahon, secretarul Educației
- Doug Burgum, secretar de Interne
- Kathryn Burgum, soția lui Burgum
- Sean Duffy, secretarul Transporturilor
- Rachel Campos-Duffy, soția lui Duffy
- Russell Vought, directorul de buget de la Casa Albă
- Lee Zeldin, şeful Agenției pentru Protecția Mediului
- Keith Sonderling, secretar interimar al Muncii
- Kelly Loeffler, șefa agenţiei federale care sprijină întreprinderile mici
- Jeffrey Sprecher, soțul lui Loeffler
- Jason Smith, membru al Camerei Reprezentanților
- Steven Daines, senator
- Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore
- Jay Clayton, director al Comunităţii naţionale de informaţii a SUA
Lista oficialilor chinezi invitați
- Cai Qi, unul dintre cei mai importanți lideri ai Partidului Comunist Chinez
- Wang Yi, ministrul de Externe
- He Lifeng, vicepremier
- Zheng Shanjie, președintele Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă
- Wang Wentao, ministrul Comerțului
- Ma Zhaoxu, adjunct al ministrului de Externe
- Xie Feng, ambasadorul în SUA
- Wang Dan, soția ambasadorului
- Tang Fangyu, înalt oficial al Partidului Comunist Chinez
- Lan Fo'an, ministrul Finanțelor
- Zhou Hongxu, directorul Biroului Central de Securitate
- Lyu Luhua, secretarul președintelui Xi
- Hong Lei, ministru adjunct de Externe
- Cai Wei, ministru adjunct de Externe
- Mao Ning, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe
- Zhang Quan, secretarul soţiei lui Xi
- Zhang Yongchao, director în Ministerului chinez de Externe
Lista invitaților
- Ivanka Trump, fiica lui Donald Trump
- Eric Trump, fiul lui Donald Trump
- Lara Trump, soția lui Eric Trump,
- Tiffany Trump, fiica lui Donald Trump
- Michael Boulos, soțul lui Tiffany Trump
- Viktor Knavs, tatăl Melaniei Trump
- Arabella Kushner, nepoata lui Donald Trump
- Jensen Huang, CEO Nvidia
- Lori Huang, soția lui Jensen Huang
- Mark Zuckerberg, CEO Meta
- Lisa Su, CEO AMD
- Daniel Lin, soțul Lisei Su
- Tim Cook, președinte executiv al Apple
- John F.W. Rogers, vicepreședinte executiv Goldman Sachs
- Lynn Martin, şefa Bursei de Valori din New York
- Linda Mills, preşedinta Universităţii din New York
- Eric Yuan, CEO Zoom,
- Kelly Ortberg, CEO Boeing
- Larry Fink, CEO BlackRock
- Stephen Schwarzman, CEO Blackstone
- Sam Altman, CEO OpenAI
- Greg Brockman, cofondator și președinte al OpenAI
- Anna Brockman, soția lui Brockman
- Miriam Adelson, miliardară, acționară majoritară la Las Vegas Sands
- Serghei Brin, cofondator Google
- Gerelyn Gilbert-Soto, partenera lui Brin
- Satya Nadella, CEO Microsoft
- Jim Taiclet, CEO Lockheed Martin
- Sundar Pichai, CEO Google
- Larry Culp, președinte și CEO GE Aerospace
- Sanjay Mehrotra, președinte și CEO Micron
- Sangeeta Mehrotra, soția lui Mehrotra
- Cristiano Amon, președinte și CEO Qualcomm
- Jeff Bezos, fondator și președinte executiv Amazon
- Lauren Sanchez, soția lui Bezos
- Jeff Yass, Susquehanna International Group
- Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase
- Michael Dell, CEO Dell
- Susan Dell, soția lul Dell
- Mary Barra, CEO General Motors
- Anthony Barra, soțul lui Mary Barra
- David Solomon, CEO Goldman Sachs
- Jane Fraser, CEO Citigroup
- Elon Musk, CEO SpaceX
- Darren Woods, CEO ExxonMobil
- Kathryn Woods, soția lui Darren Woods
- Bret Baier, jurnalist și prezentator Fox News
- Amy Baier, soția lui Bret Baier
- Laura Ingraham, prezentatoare Fox News
- Jesse Watters, prezentator Fox News
- Emma Watters, soția lui Jesse Watters
- David Ellison, CEO Paramount Skydance
- Sandra Lynn Ellison, soția lui David Ellison
- Brad Gerstner, CEO Altimeter
- Katie Simpson, partenera lui Brad Gerstner
- Albert Bourla, președinte și CEO Pfizer
- David Sacks, fost consilier special pentru politica SUA în domeniul inteligenței artificiale și criptomonedelor
- Bernard Arnault, CEO LVMH
- Alexandre Arnault, fiul lui Bernard Arnault
- Ryan McInerney, CEO Visa
- Michael Miebach, CEO Mastercard
- Meredith O’Rourke, şefa firmei de consultanță politică The O’Rourke Group