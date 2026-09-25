Un bărbat cu cetățenie română și moldovenească, căutat pentru terorism în Lituania, prins la Albița
Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, cercetat în Lituania pentru săvârșirea de activități conexe terorismului și dat în urmărire internațională, a fost depistat și reținut, joi seara, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița.
Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Frontieră (ITPF), bărbatul în vârstă de 66 de ani era pasager într-un autocar.
'La efectuarea formalităților de control, colegii noștri au constatat că, începând cu data de 17 septembrie 2026, pe numele bărbatului este emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare, de către autoritățile din Lituania, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea de activități conexe terorismului, pe teritoriul acestui stat', precizează ITPF Iași.
Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui în vederea luării măsurilor legale.