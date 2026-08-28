Preţul aurului, 28 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,59 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 28 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,59 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 669,0168 lei româneşti.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut circa un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6194 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5171 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1347 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2584 lei româneşti.