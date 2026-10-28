Preţul aurului, 28 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,41 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 28 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,41 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,4250 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,8088 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3495 lei româneşti, dar a reuşit să câştige teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7911 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3848 lei româneşti.