Preţul aurului, 29 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 74 de bani

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 29 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 74 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 620,5504 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,6568 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1594 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2780 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5793 lei româneşti.