Observator » Ştiri economice » Preţul aurului, 30 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,71 lei

Preţul aurului, 30 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,71 lei

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.07.2026, 13:10 | Modificat la 30.07.2026, 13:12

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 30 iulie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,71 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 598,6583 lei. 

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,5732 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban atât în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2439 lei româneşti, cât şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6187 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1207 lei româneşti.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
pret gram aur astazi pret gram aur 30 iulie gram aur aur
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.