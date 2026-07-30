Preţul aurului, 30 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,71 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 30 iulie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,71 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 598,6583 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,5732 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban atât în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2439 lei româneşti, cât şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6187 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1207 lei româneşti.