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Preţul aurului, 31 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,02 lei

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.07.2026, 13:11 | Modificat la 31.07.2026, 13:13

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 31 iulie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,02 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 594,6297 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 iulie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6420 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1332 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2473 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5595 lei româneşti.

Redactia Observator
Redactia Observator
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