Preţul aurului, 4 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,86 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 4 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,86 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 617,3179 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8128 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7518 lei româneşti, a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4050 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3443 lei româneşti.