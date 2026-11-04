Preţul aurului, 4 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,86 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 4 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,86 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 617,3179 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8128 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7518 lei româneşti, a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4050 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3443 lei româneşti.