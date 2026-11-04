Restaurantele din România încearcă să atragă clienți printr-un concept gastronomic inedit: meniurile-surpriză. În loc să aleagă preparatele din meniu, clienții lasă bucătarii să decidă ce ajunge în farfurie și află ce vor mânca abia după ce se așează la masă. Prețul este însă cunoscut de la început, iar experiența promite combinații culinare neașteptate.

Noul concept gastronomic îi lasă pe bucătari să decidă ce ajunge în farfuria clientului.

"Nu știm ce mâncăm, dar știm unde și, mai ales, cât ne costă. Spre exemplu, aici, două feluri de mâncare și un desert costă 99 de lei, dar prețurile meniurilor celor 10 restaurante care participă la proiect nu depășesc 150 de lei", a transmis Clara Mihociu, repoerter Observator.

Ideea a fost îmbrățișată rapid de bucătari și de patronii restaurantelor, care s-au întrecut în propuneri tot mai ingenioase.

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"Este foarte important să poți să ieși un pic din zona de confort și să reinterpretezi, să fii un pic creativ cu preparatele pe care tu deja le ai în meniu", a spus Monica Ciobanu, bucătar.

"Proiectul a apărut din necesitatea de a scoate oamenii din casă. Au pregătit meniuri secrete, cu preparate „off the menu”, care nu se află în meniul lor obișnuit", a explicat Radana Steinbach, organizator.

Trei preparate din colțuri diferite ale lumii pot ajunge astfel pe masă.

"Un fel de lasagna adaptată cu ingrediente mexicane, iar aici avem un burger cu ingrediente speciale mediteraneene, cu feta și tzatziki. La desert, avem o banana bread cu ciocolată neagră, cu nuci și cu foarte puțin dovleac, iar deasupra, înghețată de ciocolată neagră, cu topping de caramel și ciocolată", a completat Monica Ciobanu.

Cătălina este la a doua experiență de acest fel, semn că o încântă.

"Nu te aștepți la o anumită combinație, cum a fost aici, de texturi, de mâncare, de arome. Este diferit. M-a atras aproape instant. Tocmai ideea asta de surpriză, că nu știi ce te așteaptă", a spus Cătălina.

Zece restaurante au intrat în joc, iar cererea este peste așteptări. Aproape 500 de oameni s-au lăsat surprinși de meniurile secrete.

Un local cu specific mediteraneean se laudă că a cucerit astfel noi clienți dornici să exploreze gusturi.

"O porție de paste cu fructe de mare, colorate cu un sirop de sfeclă roșie. Ca aperitiv, au fost crochetele de jamón ibérico". "Două feluri la care nu mă așteptam. Eu, cel puțin, chiar și înainte să descopăr această experiență, ceream uneori la restaurante anumite feluri de mâncare care nu erau în meniu", au spus oamenii.

După succesul de la ei, organizatorii vor să extindă conceptul.