Echipa feminină de tenis a României U16 s-a calificat între primele opt echipe la Billie Jean King Cup
La Cairo, în Egipt, se desfăşoară, în această perioadă, Billie Jean King Cup Juniors, competiţie internaţională dedicată echipelor feminine de tenis U16.
Conform Federaţiei Române de Tenis, echipa României a fost repartizată în Grupa D şi, cum "tricolorele" au câştigat, deja, primele două meciuri din grupă, 2-1 cu Canada şi 2-1 cu Slovacia, sportivele noastre au obţinut, deja, accederea între primele opt echipe ale lumii, deşi mai au de jucat şi cu Statele Unite ale Americii.
După 2-1 cu Canada, România a trecut de Slovacia, tot 2-1, graţie punctelor aduse de Sara Nicole Sitar, 6-3, 6-4, cu Lilien Kubalova, şi Maria Valentina Pop, 6-1, 5-7, 7-6, cu Viktoria Novakova. În meciul de dublu, echipa alcătuită din Sara Nicole Sitar şi Veronica Cervac a cedat, 3-6, 3-6, în faţa echipei alcătuite din Lilien Kubalova şi Riana Rusnackova.
După meciul cu Statele Unite ale Americii, pentru echipa României va urma play-off-ul pentru locurile 1-8.